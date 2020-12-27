خناقة شوارع بعد انتهاء مباراة شباب تونس وليبيا في دورة شمال أفريقيا ..صور

شهدت مباراة منتخب الشباب التونسي أمام نظيره الليبي، أحداثا مؤسفة ومعركة قوية عقب نهاية اللقاء.





وانتهت مباراة شباب منتخب تونس ضد منتخب ليبيا في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 20 عامًا بفوز المنتخب التونسي بهدف نظيف.





وعقب إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية دخل لاعبو الفريقين فى خناقة شوارع وتشابك بالأيدى.





ونجحت القوات الأمنية المكلفة بتأمين المباراة فى فض الاشتباك بين لاعبي المنتخبين واحتواء الموقف.





يذكر أن منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين انسحب من دورة شمال افريقيا فى تونس.





جاء ذلك عقب إصابة ١٧ لاعبا بفيروس كورونا، إضافةً إلى ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب شباب الفراعنة واعتباره منسحبا أمام منتخب ليبيا وتونس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للاعبين وفقا للائحة الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف.



