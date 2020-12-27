ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خناقة شوارع بعد انتهاء مباراة شباب تونس وليبيا في دورة شمال أفريقيا ..صور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:24 م
مباراة شباب تونس
مباراة شباب تونس وليبيا فى دورة شمال افريقيا
Advertisements
يسري غازي
شهدت مباراة منتخب الشباب التونسي أمام نظيره الليبي، أحداثا مؤسفة ومعركة قوية عقب نهاية اللقاء.

وانتهت مباراة شباب منتخب تونس ضد منتخب ليبيا في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 20 عامًا بفوز المنتخب التونسي بهدف نظيف.

وعقب إطلاق حكم المباراة صافرة النهاية دخل لاعبو الفريقين فى خناقة شوارع وتشابك بالأيدى.

ونجحت القوات الأمنية المكلفة بتأمين المباراة فى فض الاشتباك بين لاعبي المنتخبين واحتواء الموقف.

يذكر أن منتخب مصر للشباب بقيادة ربيع ياسين انسحب من دورة شمال افريقيا فى تونس.

جاء ذلك عقب إصابة ١٧ لاعبا بفيروس كورونا، إضافةً إلى ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب شباب الفراعنة واعتباره منسحبا أمام منتخب ليبيا وتونس بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للاعبين وفقا للائحة الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تفاصيل قرار ربيع ياسين باستبعاد ثنائي دجلة من منتخب الشباب

استعدادا لدورة شمال إفريقيا .. منتخب الشباب يخسر وديا أمام البنك الأهلي

عمر ربيع ياسين مهاجما مسئولي الكرة في مصر: دمرتوا منتخب الشباب

ربنا معاكم وترجعوا بالسلامة.. محمد الشناوي يدعم لاعبي منتخب الشباب

خالد الغندور: الوزير واتحاد الكرة غير مسئولين عن كارثة منتخب الشباب

سفر طبيب المنتخب الأول وثنائي سيراميكا والجونة للانضمام لمنتخب الشباب في تونس

ترشيحاتنا

الطيران السعودي: السماح بسفر غير السعوديين إلى خارج المملكة

وعدهم بالاستقرار.. رئيس الزمالك الجديد يجتمع باللاعبين قبل مواجهة سموحة

الرئيس السيسي والعاهل الأردني يبحثان هاتفيا آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية

موقف من يقود سيارته من ارتدائه الكمامة والغرامة

30 يناير.. رئاسة الوزراء توافق على إجراء انتخابات اتحاد الكرة

مدبولى يوجه بتيسير إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لشركات الغاز الطبيعي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 دقيقة يوميا .. دراسة تنصح بالمشي السريع

انتبه .. 5 فئات يجب عليهم عدم اتباع نظام كيتو الغذائي

كيف يتفاعل كورونا مع خلايا الجسم؟.. العلماء يكشفون اللغز