بعد ظهور 9 إصابات بـ كورونا في الاتحاد السكندري.. شباب كرة السلة بالأهلي يعود إلى القاهرة

أعلن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عودة فريق كرة السلة تحت 16 سنة من الإسماعيلية، بالتنسيق مع مجلس الإدارة واللجنة الطبية بالنادي، التي أوصت بخضوع جميع اللاعبين للعزل، عقب ظهور 9 عينات إيجابية من فريق الاتحاد السكندري، عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، في إطار منافسات بطولة دوري المرتبط.





وأوضح أن ما حدث بشأن إعلان نتائج المسحة بعد اللقاء تسبب في أزمة كبيرة، واحتمالية حدوث عدوى لبعض اللاعبين، وسيتم خضوعهم لمسحة طبية واتخاذ كل التدابير الاحترازية.





وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الوضع الصحي لكل اللاعبين بعد إعلان نتيجة المسحة الطبية، وظهور 9 لاعبين مصابين بفيروس كورونا من فريق الاتحاد السكندري، وعلى الفور تم الاتصال باللجنة الطبية التي استقرت على خضوع كل عناصر الفريق للعزل، وسيتم إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين.





وناشد رؤوف عبد القادر اتحاد كرة السلة بضرورة مراعاة الصالح العام لكل الأندية، مؤكدًا أنه كان من الأفضل تأجيل كل المباريات لمدة 48 ساعة لحين معرفة نتائج جميع العينات، مشيرًا إلى أن الأهلي لم يطالب بإيقاف النشاط الرياضي، على العكس كان أول من طالب باستمرار جميع المسابقات لكن مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.





جدير بالذكر أن فريق كرة السلة بالنادي تحت 16 عامًا نجح في الفوز على سبورتنج بنتيجة 84-73 في ذهاب نهائي بطولة دوري المرتبط، والتي أقيمت اليوم الأحد، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.