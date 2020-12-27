وست بروميتش يوقف سلسلة التهديف المتتالية لـ محمد صلاح





وسقط ليفربول في فخ التعادل أمام وست بروميتش ( 1-1)، في مباراة سجلها فيها هدف الريدز النجم السنغالي ساديو ماني.







وكان صلاح قد سجل في 5 مباريات متتالية قبل مواجهة وست بروميتش الذي أوقف انطلاقته التهديفية المميزة.







وسجل صلاح في 5 مباريات على التوالي أمام كل من ولفرهامبتون وميتلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا وأيضا أمام فولهام ثم توتنهام وأخيرا أمام كريستال بالاس.







ولم يستطع صلاح هز الشباك في مواجهة اليوم، ولكنه بقى في صدارة الهدافين بالدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا.







ومن المقرر أن يلتقي صلاح مع فريقه في المباراة المقبلة مع نيوكاسل يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ16 من منافسة البريميرليج.







ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وبرصيده 32 نقطة، ويبعد بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون أقرب ملاحقيه صاحب المركز الثاني.

أوقف دفاع وست بروميتش، مساء اليوم الأحد، السلسلة التهديفية لمحمد صلاح نجم ليفربول، والتي استمرت لخمس مباريات متتالية.