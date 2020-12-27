الاستهلاك المائي أبرزها.. توصيات لمزارعي محاصيل الموالح يجب مراعاتها خلال شهر يناير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر يناير.





وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:





أولًا: أهم العمليات





- تقليم الأشجار بعد جمع المحصول وإزالة الأفرع المتزاحمة والمتشابكة مع ترك مسافات بين الأشجار وإزالة الحشائش





ثانيًا: التسميد





- إضافة السماد العضوى والفوسفاتى فى حالة عدم إضافتها في الشهر السابق





ثالثًا: الرى





الاستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة).





عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 3-4 20 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر/شجرة

عمر الشجرة بالسنوات اكثر من 10 40 لتر/شجرة









رابعا: برنامج المكافحة





الاستمرار فى معالجة التصمغ





- يتوقع ظهور الاصابة بالنيماتودا - سقوط الاوراق من الأفرع العلوية.





ويتم العلاج بعد اجراء تحليل للتربة ومعرفة مستوى النيماتودا