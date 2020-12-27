كريمة عودة تكتب: راقب طموحك

اجتهد في الوصول إلى مرادك، ولا تدع للمثبطين سبيلًا لتراجعك، واعلم أن مِن صُور تكريم المولى ــ عز وجل ــــ لك أن أودع فيك حبَّ الترقي والانتقال من حال إلى حال أفضل.





فمن حقك مادمت تنعم بأنفاس حياة من عمرك أن تنعم بما أحل الله تعالى لك، وتحقق توازن نفسك الروحي والمادي.





نقّب في أرجائك عن ملكاتك المدفونة ومهاراتك الكامنة، واعلم يقينًا بأنك قادر على أن تحقق طموحك بفضل الله الذي منحك عقلك النّير المستقيم؛ الذي يُنتج أفكارًا يقظة بَنَّاءة تُسهم في نجاحك وارتقائك.





وأثناء السير في الطرقات التي تقصدها وصولًا لمرادك لابد أن تتحصن بمُثلك العليا، وتدرك حدود مهاراتك ومدى إمكانية تطويرها، وبذلك تجمع بين الأماني مع العزم على العمل والرضا بعواقب السير؛ لأنك إذا فقدت المثل العليا وفاقت طموحاتك مهاراتك؛ تُشَوَّش الحقائق في عينيك من فرط فقدك لبصيرتك التي تُطلعك على قدراتك، وتصاب بفوضى أفكارك، وفي ذلك من العواقب ما قد يجعلك تصاب بهزيمة نفسية تكون سببًا لتراجعك، أو أن تسعى في طريق غير محمود للوصول إلى مبتغاك، أو أن تجعل من غيرك جسرًا لتمر به على معوقاتك وسلمًا لصعود الدرجات.





ولتدرك معالم نفسك ونقاط ضعفك قبل قوتك؛ لأنك إذا وضعت يدك على ما تفتقده ولم تكابر كانت بداية جمع شتاتك، وخطوة للوصول إلى تحقيق طموحاتك، وإذا أدركت ضعف إمكاناتك فأَوْلَى بك أن تعمل على تطويرها، فبناء ذاتك وتحقيق أحلامك متوقف على إرادة الله- عز وجل ــ ثم ما منحك من مَلَكات، وما أثْقَلْتَ نفسَك به من علوم ومهارات؛ لذا عليك مراقبة طموحاتك وتجديدها بما يتناسب مع ما جدَّ من أحوال، فما أكثر من يَصِلُون إلى مراتب عليا ممن يَعُوزهم الرأي الصائب القائم على علم ودربة، وليس لديهم بخفايا الأمور فطنة، ثم ينكشف عوارهم وتظهر مواطن إفلاسهم من قدرات علمية ونفسية وسلوكية؛ كان أَوْلَى بهم أن يتسلحوا بها قبل الإقدام على اعتلاء مراتبَ تَفُوْقُهُم، مما يجعلهم محسورين في أماكنهم بين الحيرة والارتباك من الفشل.



