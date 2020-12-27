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غلق وغرامات.. الحكومة تكشف عن عقوبات شديدة القسوة للكافيهات والمقاهي والفنادق لهذا السبب

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:12 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال المستشار نادر سعد  المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه وفقًا لقرارات اليوم الصادرة عن مجلس الوزراء لمواجهة الموجة الثانية من فيروس "كورونا " بات إقامة الحفلات عشية رأس السنة محظورًا بحكم وقوة القانون لعام 2021 في جميع الفنادق  والاماكن المعتادة في مثل هذه المناسبات.


وتابع  «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"قائلا: " كل فنادق جمهورية مصر العربية اصبح  محظورا عليها  إقامة  أي مظاهر من مظاهر الاحتفال  برأس السنة وينطبق على المقاهي والاندية  حيث في حالة إقدام أي من هذه المنشآت على إقامة احتفال ليلة رأس السنة سيتم تغريم  المكان 4000 جنيه وإغلاقه لمدة اسبوع وفي  حال  إعادة الفتح وتكرار المخالفة على شاكلة مخالفة نسب الاشغال أو تقديم الشيشة في هذه الحال ستكون العقوبة  تغريمه 400  جنيه أخرى ومضاعفة الغلق لمدة اسبوعين.


وكشف أن هذه العقوبات  للكافيهات  والاندية لكن الفنادق، بحسب نادر سعد، بها إجراءات أكثر قسوة وشدة  حيث إن الاخيرة لديها تصريح تشغيل من وزارة السياحة والوزير يملك سلطات إغلاق أوسع تبدأ من الغلق  للفندق  لمدة شهر أو سحب ترخيص الفندق.


وشدد على أن العدالة ستكون مطبقة على كافة المنشآت ولن تكون هناك اية استثناءات لأية جهة  حتى الاندية  رغم اختلاف تبعيتها لجهات مختلفة فهي مشمولة بقرار مجلس الوزراء  بحظر إقامة الاحتفالات. 


وتعليقًا على إقدام أحد الفنانين بالاعلان عبر منصته في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عن نقل احتفالية  رأس السنة في أحد الاندية  لليوم الاول من عام 2021 على اعتبار أن  حظر الاحتفالات قاصر على ليلة رأس السنة قال سعد : "  هذا جهل بالقانون فحظر إقامة الاحتفالات  ليس فقط قاصرًا على رأس السنة بل  لأجل غير مسمى وفقًا لقرار الوزراء ".
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