غلق وغرامات.. الحكومة تكشف عن عقوبات شديدة القسوة للكافيهات والمقاهي والفنادق لهذا السبب

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إنه وفقًا لقرارات اليوم الصادرة عن مجلس الوزراء لمواجهة الموجة الثانية من فيروس "كورونا " بات إقامة الحفلات عشية رأس السنة محظورًا بحكم وقوة القانون لعام 2021 في جميع الفنادق والاماكن المعتادة في مثل هذه المناسبات.
وتابع «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"قائلا: " كل فنادق جمهورية مصر العربية اصبح محظورا عليها إقامة أي مظاهر من مظاهر الاحتفال برأس السنة وينطبق على المقاهي والاندية حيث في حالة إقدام أي من هذه المنشآت على إقامة احتفال ليلة رأس السنة سيتم تغريم المكان 4000 جنيه وإغلاقه لمدة اسبوع وفي حال إعادة الفتح وتكرار المخالفة على شاكلة مخالفة نسب الاشغال أو تقديم الشيشة في هذه الحال ستكون العقوبة تغريمه 400 جنيه أخرى ومضاعفة الغلق لمدة اسبوعين.
وكشف أن هذه العقوبات للكافيهات والاندية لكن الفنادق، بحسب نادر سعد، بها إجراءات أكثر قسوة وشدة حيث إن الاخيرة لديها تصريح تشغيل من وزارة السياحة والوزير يملك سلطات إغلاق أوسع تبدأ من الغلق للفندق لمدة شهر أو سحب ترخيص الفندق.
وشدد على أن العدالة ستكون مطبقة على كافة المنشآت ولن تكون هناك اية استثناءات لأية جهة حتى الاندية رغم اختلاف تبعيتها لجهات مختلفة فهي مشمولة بقرار مجلس الوزراء بحظر إقامة الاحتفالات.
وتعليقًا على إقدام أحد الفنانين بالاعلان عبر منصته في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عن نقل احتفالية رأس السنة في أحد الاندية لليوم الاول من عام 2021 على اعتبار أن حظر الاحتفالات قاصر على ليلة رأس السنة قال سعد : " هذا جهل بالقانون فحظر إقامة الاحتفالات ليس فقط قاصرًا على رأس السنة بل لأجل غير مسمى وفقًا لقرار الوزراء ".