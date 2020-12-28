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حوادث

اليوم.. الحكم على المتهمين بخلية الشرابية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:00 ص
محكمة
محكمة
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احمد مهدى
تصدر الدائرة 5 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الحكم على 3 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة بالقطار رقم 914، والمعروفة بإسم قضية "خلية الشرابية" .

وضمت القضية المتهم الأول أسامة السيد على، والثانى عباس عبد الرحمن، والثالث شحاتة عاطف، وجاء ء في أمر الإحالة قيام المتهم الأول بوضع النار عندا في عربة القطار 914، وحطم وسيلة نقل عام، وشارك جماعة أسست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان الإرهابية".

ووجه للمتهمين الثانى والثالث الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومد التنظيم بالأموال والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.

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