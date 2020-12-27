حسن نصر الله: تم تحذيري من عملية اغتيال

كشف حسن نصرالله، الأمين العام لـ"حزب الله" أنّ "أكثر من جهة حذرته من استهدافه شخصيًا، خصوصًا بعد اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني".





وقال الأمين العام لحزب الله إنه "قبل الانتخابات الأمريكية وبعدها تم تحذيري من عملية اغتيال وأن أي استهداف قد يكون اسرائيليًا أو أمريكيًا".





جاء ذلك خلال برنامج حوار العام المذاع عبر قناة الميادين، قائلا إنه "ليس هناك معلومات دقيقة عن أن الرئيس الأمريكي المنتهية صلاحيته دونالد ترامب أو العدو الاسرائيلي سيقدم على عمل ما لكن هناك تحليلات".





وأضاف: "الجميع يترقب ويتوقع ما قد يقدم عليه ترامب في الأيام المقبلة، ومحور المقاومة يتعاطى بحذر ودقة وانتباه لكي لا يتم استدراج أي موقع من مواقع هذا المحور لأي مواجهة في توقيت الأعداء"، وفقا لموقع لبنان 24.





وتابع: "عندما يكون هناك ضجيج اعلامي هائل من العدو فلن يقدم على شيء بل يشن حربًا نفسية لكن ذلك لا يعني ألا نحتاط. عندما نسمع الاسرائيلي يطلق الضجيج الاعلامي فإنه ليس وراء ذلك اعمال حقيقية".





وأعلن نصرالله أن المعلومات تشير إلى أنه "لم يحصل أي إنزال إسرائيلي على الشاطئ اللبناني كما تم الحديث عنه في الصحف".





ولفت الأمين العام لـ"حزب الله" إلى أنّ "جريمة اغتيال سليماني كانت مكشوفة وواضحة وشبيهة بعملية اغتيال السيد عباس الموسوي، أمين عام حزب الله السابق"، وأضاف: "سليماني كان على المستوى العسكري قائد استراتيجي وتكتيكي في آن واحد، وفي الاونة الأخيرة قبل اغتياله، كنت شديد القلق عليه وحذرته مرارًا".



