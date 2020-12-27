محافظ المنيا يتابع مع رئيس مجلس الوزراء الوضع الصحي وإجراءات مواجهة كورونا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عدد من الملفات الهامة بالمحافظة، وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور نائب المحافظ الدكتور محمد محمود ابوزيد.









وأكد المحافظ توافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية بجميع المستشفيات، موجها باستمرار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





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وأوضح ، أن لجان المتابعة التي تم تشكيلها بالمحافظة تواصل بصفة يومية المرور على جميع المستشفيات للتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بها وتقديم الخدمة الصحية للمواطنين، مؤكدا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.









وأشار القاضي الي أن جميع مراكز المحافظة تواصل المرور بصفة مستمرة لمتابعة الحالة العامة بعدد من المنشات والاماكن العامة وذلك عقب صدور قرار رئيس الوزراء وتعليمات السيد وزير التنمية المحلية بمواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي والكافتيريات ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.





وأعلن أن الحملات من بداية ديسمبر الجاري، أسفرت عن ضبط 2209 مخالفة عامة لعدد من المنشات، منها 41 مخالفة للمطاعم ومحال تجارية وكافتيريات، و4 مخالفات لمقاهي، و10 مخالفات لصيدليات، ومخالفة لمخزن ادوية غير مرخص، و4 مخالفات لمراكز الدروس الخصوصية، و2149 مخالفة لسائقي النقل العام لعدم ارتداء الكمامات.









واكد على استمرار متابعة تطبيق كافة قرارات رئيس مجلس الوزراء والخاصة بإلزام المواطنين والعاملين والمترددين على جميع الأسواق بارتداء الكمامات الواقية وكذلك العاملين والمترددين على المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة.









وأوضح المحافظ أن المحافظة مستمرة في استقبال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019، حيث تم حتى اليوم استقبال 155 الف طلبا للتصالح في مخالفات البناء، مؤكدا ان المحافظة مستمرة في استقبال طلبات التصالح حتى نهاية العام الحالي 2020.





وفي سياق متصل قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إغلاق مركزًا للدروس الخصوصية بحي جنوب المدينة، وذلك خلال جولة مفاجئة أجراها المحافظ، مساء اليوم الاحد، لمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، وتم خلال الجولة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين





رافق المحافظ خلال جولته، نائبه الدكتور محمد محمود ابوزيد، والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة.





قال المحافظ، ان هناك تكليفات مشدده من مجلس الوزراء وتعليمات من وزير التنمية المحلية، لتطبيق الاجراءات الوقائية ومواجهة أي تجمعات من المواطنين، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا ان هناك عقوبات صارمة لمن يخالف تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.





وحث ، المواطنين واولياء الأمور على ضرورة الحفاظ على ابناءهم من تلك التجمعات والتي تودي الي سرعة انتشار العدوي، مشيرًا الي ان تلك الحملات تأتي ضمن خطة المحافظة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين



