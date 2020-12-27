بعد زيارة وفد حقوق الإنسان لسجن القناطر.. صلاح سلام: ابنة خيرت الشاطر تتلقى العلاج تحت إشراف كبير.. وداليا زيادة: هناك إشادة حقوقية كبيرة برعاية النزيلات

داليا زيادة: شهدنا جميعًا الرعاية والاهتمام التي توليها إدارة السجن بالنزيلات

صلاح سلام: 5900 جنيه سعر حقنة ابنة خيرت الشاطر كل أسبوعين داخل السجن









زار اليوم وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونشطاء من منظمات المجتمع المدني سجن القناطر ،وضم الوفد الدكتور صلاح سلام، والدكتور نيفين مسعد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وداليا زيادة مدير مركز دراسات الديمقراطية الحرة والشيخ على جمعة وممثلين عن المجلس القومى للطفولة.





وفي هذا السياق، أكد الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن زيارة سجن القناطر اليوم تم بناءً على طلب من وزارة الداخلية بوجود بعض النشطاء من مؤسسات المجتمع المدني وبعض الصحفيين، والشيخ علي جمعة.





وقال الدكتور صلاح سلام، في تصريح لـ "صدى البلد"، أنه تمت زيارة دور العبادة للمسلمات، المسيحيات، إضافةً إلى أماكن التثقيف، ودار الحضانية التي تم تخصيصها للنزيلات أثناء زيارة الأمهات المحبوسات لأطفالهم، ومتنزه صغير للقاء الأمهات مع أطفالهم.





وأكد صلاح سلام أنه قام بالإطلاع على تقرير ابنة خيرت الشاطر ، وهدى عبد المنعم والسبب انه ما أثير قبل ذلك على بعض المواقع التابعة للإخوان عن تدهور حالتهن الصحية ، موضحا أن أبنة خيرت الشاطر كانت تعاني قبل ذلك من مشاكل في الدم وانيميا وتشرف عليها الآن دكتورة كبير في أمراض الدم ، كما ان حالتها تحسنت كثيرا





واوضح صلاح سلام ان سعر الحقنة الواحدة التي تأخذها ابنة خيرت الشاطر ثمنها يقدر 5900 جنيه كل أسبوعين تقريبا





بينما قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة أن زيارة سجن القناطر اليوم مجموعة متنوعة من الحقوقيين، والمجالس المتخصصة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.





واكدت داليا زيادة وشهدنا جميعًا الرعاية والاهتمام التي توليها إدارة السجن بالنزيلات، والحرص على التعامل مع الجميع دون النظر لخلفياتهم السياسية أو الدينية أو الاجتماعية، ولكن فقط على أساس كون السجين أولًا وأخيرًا "إنسان" وهذا ما أكد عليه المسؤولين بالسجن.









وأوضحت داليا زيادة أنه يتم توفير أماكن للعبادة للمسيحيات والمسلمات، وأماكن للتثقيف، والتعليم، وبعض النزيلات يدرسن ليس فقط على مستوى محو الأمية، ولكن أيضًا للحصول على درجات علمية أعلى من ذلك، وهناك عدد كبير من السجينات يقوم بتعلم الحرف اليدوية وبيع المنتجات من خلال منافذ التوزيع التابعة للسجن وبعضهم يتلقى راتب على ذلك، والبعض الآخر يتلقى نسبة من المصنوعات التي يقمن بانتاجها.





كما يتم تخصيص أيام لزيارة الأطفال لأمهاتهم المحبوسات، وتخصيص متنزه صغير للقاء الأمهات مع أطفالها أثناء الزيارة التي تتم مرة كل أسبوعين، وهو أمر فيه مراعاة كبيرة لتقليص الأثر النفسي السلبي الناتج عن حبس الأم لقضاء عقوبة ما.





ولاحظنا أيضًا أن خصصت إدارة السجن أماكن للزيارات الخارجية للنزيلات تم فيها مراعاة التباعد الاجتماعي، وكان هناك التزام كبيرة جدًا باتباع تعليمات الحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على حياة النزيلات وحياة الزائرين من أهاليهن.