مسئول سوداني يدعو مصر والعرب للوقوف بجانب بلاده

أكد الأمين داؤود رئيس الجبهة الشعبية في السودان ، وعضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية علي أهمية وعمق العلاقات الأزلية بين مصر والسودان وضرورة تطويرها لتعود بالنفع علي شعبي البلدين .









وشدد داؤود خلال لقاء جمعه بعدد من مسؤولين مصريين، علي التطورات التي يشهدها السودان في المرحلة الراهنة بعد رفع إسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وخروجه من عزلته الدولية واستشرافه مرحلة السلام الشامل الذي تحقق في اتفاق جوبا للسلام في أكتوبر الماضي تمهيدا لتشكيل الحكومة القومية في السودان التي ستؤسس لاستقرار المرحلة الانتقالية وصولا الي التحول الديمقراطي الكامل في السودان .









وأوضح رئيس حزب الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة في السودان والتي تمثل شرق السودان في الاتفاق ، علي ضرورة العمل بروح وطنية مخلصة لتنفيذ الاتفاق علي الارض بصورة جيدة ، إبتداء من أهمية التحضير الجيد للمؤتمر التشاوري الجامع لشرق السودان بصورة علمية حتي يقود للمخرجات المرجوه منه ، والتي تقود لتطوير قدرات المواطنين في الشرق وتوجيهها نحو البناء، وتاكيدًا علي حرصهم علي تنفيذ المشروع الوطني للسلام والبناء وتوسعة المشاركة فيه من جانب المتخصصين ومراكز الأبحاث والدراسات الإستراتيجية والتي كانت من ضمن موضوعات لقاءاته في القاهرة .









كما دعا الأمين داؤود الأشقاء العرب للوقوف مع السودان في المرحلة المقبلة وخاصة الشقيقة مصر.























