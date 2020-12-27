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حوادث

ضبط كيان وهمى للنصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية بالمنوفية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:38 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط كيان وهمى للنصب والإحتيال على راغى الحصول على شهادات دراسية عليا.

 أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا قيام أحد الأشخاص (حاصل على بكالوريوس تجارة - مقيم بمحافظة المنوفية) بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية ، وإتخاذه مقرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية وترويجه شهادات جامعية "مزورة" منسوب صدروها لجامعات حكومية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالهيئات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج، وقام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية وتمكن جراء ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات، وتحصل منهم على مبالغ مالية نظير ذلك.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الأكاديمية المشار إليه ، وعُثر على العديد من المضبوطات التى تؤكد نشاطهم الآثم أبرزها الآتى (مجموعة من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة مسنوبة  لذات الأكاديمية- عدد من شهادات الخبرة المنسوب صدورها لذات الأكاديمية خاليةمن البيانات ومعدة للتزوير - إستمارات وإقرارات إلتحاق بأسماء أشخاص مختلفة – دفتر تحصيل رسوم – مجموعة كبيرة من الدعاية والإعلان للأكاديمية المشار إليها – هاتف محمول "بفحصه تبين أنه محمل على محادثات بينه و بين راغبى التعامل مع الأكاديمية ") ، وكذا (جهاز حاسب آلى "بفحصة فنيًا تبين أنه محمل ببرامج "فوتوشوب" لتعديل الشهادات وطباعة الكارنيهات وكذا بعض الشهادات المزورة") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
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