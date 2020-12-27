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الحكومة: كل الفنادق ملزمة بتطبيق إجراءات كورونا حتى المنشآت السياحية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:33 م
المستشار نادر سعد،
المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء
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أسامة علي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا التي يترأسها رئيس الوزراء ملزمة وستسري على الجميع سواء مؤسسات أو فنادق وأماكن سياحية، مؤكدًا "كل فنادق الجمهورية ملزمة بتطبيق هذه الإجراءات حتى الأماكن السياحية".  

وأوضح المستشار نادر سعد، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على "قناة القاهرة والناس"، أن تطبيق الغرامات على مخالفي إجراءات كورونا لا تتعلق بوسائل النقل فقط ولكن هناك أماكن تمثل مصالح حكومية والبنوك ومؤسسات للدولة.

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء "كل جهة من هذه الجهات سيكون هناك اشخاص معهم الضبطية القضائية تحصل الغرامة وده فيما يخص تطبيق الغرامة، وسوف يتم إعطاء إيصال لكل شخص يدفع غرامة المخالفة".

وأكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المؤسسة التي تخالف الإجراءات أكثر من مرة ستضاعف مدة الإغلاق.

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