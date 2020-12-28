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اقتصاد

اقتصاد السعودية.."بودكاست متمم" يناقش التحول الرقمي في التعاملات الحكومية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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قسم الاقتصاد

ناقش برنامج "بودكاست متمم"، أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، البيانات الرقمية في رؤية 2030، وذلك في حلقة جديدة نشرها المركز مساء اليوم.


واستضافت الحلقة  مدير مركز المعلومات الوطني الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت،وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" تحدث فيها عما يقدمه المركز، والتحولات التي شهدها المركز منذ نشأته حتى الآن ليسهم في تحقيق رؤية 2030، بالإضافة لرحلة التحول الرقمي في المملكة، كما ناقشت الحلقة المنصات الحكومية الإلكترونية التي تقدم خدماتها للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.


وتطرقت الحلقة إلى عدد من المشاريع التي يعمل عليها المركز، وأبرز مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة.


يذكر أن برنامج "بودكاست متمم" يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة واللقاءات التي ينظمها "مركز التواصل والمعرفة المالية"؛ لإثراء المعرفة والثقافة المالية، بما يتوافق مع رؤية شركاء المنظومة المالية, ويركز في موسمه الأول على برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.


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