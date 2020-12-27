برلماني: دورة تشريعية قوية تنتظر برلمان 2021 لمواكبة المشروعات القومية الكبرى

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن التعددية الحزبية والتنوع الفكري الذي يتميز به برلمان 2021، يثري أداء مجلس النواب، للخروج بأفضل النتائج من أجل الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن البرلمان الجديد يضم 13 حزبا سياسيا، و12 حزبا فى القائمة الوطنية ، وتنسيقية شباب الأحزاب ، كما يضم 95 نائبا مستقلا، وهو أمر ما يخلق مناخ جيد للحياة النيابية.





وقال، في بيان له، إن المجلس المقبل سيكون له دورا كبيرا خاصة انه يأتي في مرحلة الانطلاق نحو البناء للتواكب مع انطلاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر الحديثة في ظل المشروعات القومية الكبرى لكل ربوع مصر والتي تنطلق بسرعة كبيرة ، تتطلب مجلس تشريعي قوي يتواكب مع تلك السرعة لإنجاز تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر.



