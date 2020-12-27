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برلمان

برلماني: دورة تشريعية قوية تنتظر برلمان 2021 لمواكبة المشروعات القومية الكبرى

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:50 م
صدى البلد
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القسم السياسي
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن التعددية الحزبية والتنوع الفكري الذي يتميز به برلمان 2021، يثري أداء مجلس النواب، للخروج بأفضل النتائج من أجل الوطن والمواطن، مشيرًا إلى أن البرلمان الجديد يضم 13 حزبا سياسيا، و12 حزبا فى القائمة الوطنية ، وتنسيقية شباب الأحزاب ، كما يضم 95 نائبا مستقلا، وهو أمر ما يخلق مناخ جيد للحياة النيابية.

وقال، في بيان له، إن المجلس المقبل سيكون له دورا كبيرا خاصة انه يأتي في مرحلة الانطلاق نحو البناء للتواكب مع انطلاقة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مصر الحديثة في ظل المشروعات القومية الكبرى لكل ربوع مصر والتي تنطلق بسرعة كبيرة ، تتطلب مجلس تشريعي قوي يتواكب مع تلك السرعة لإنجاز تلك المرحلة الحاسمة من تاريخ مصر.

وأكد المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم الأحد (83) نائبًا من اصل (90) نائبا من  النواب المنتخبين بالنظام الفردي عن  5 " محافظات، هي: (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح) .

وأضاف فوزى أن لجان الاستقبال مستمرة في عملها على مدار اليومين القادمين لاستقبال نواب المحافظات المتبقية بالنظام الفردى، وذلك وفقًا للجدول الآتى:
 
- الاثنين 28 ديسمبر: سيتم استقبال نواب (10) هي : محافظات ( بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ)  بإجمالي عدد 108 نائبًا. 

- الثلاثاء 29 ديسمبر: نواب (12) محافظة هي: (الفيوم، بني سويف،  المنيا، اسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر،  شمال و جنوب سيناء) بإجمالي عدد 86 نائبًا.

وأكد المستشار فوزى أن النواب الذين لم يتمكنوا من الحضور خلال الأيام المحددة لهم لاستلام بطاقات العضوية، بإمكانهم الحضور في أي يوم آخر لاستلامها عقب إنتهاء أيام الاستقبال المحددة.

ووجه فوزى الشكر النواب الجدد على تعاونهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها الأمانة العامة لمجلس النواب.
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