حياة كريمة: توفير 500 مليار جنيه لتنمية 50 مركزا في 2021

كشف الدكتور خالد عبد الفتاح مدير مبادرة حياة كريمة بوزارة التضامن الاجتماعي، آخر تطورات مبادرة حياة كريمة.









وقال عبد الفتاح، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى، مساء اليوم الأحد، إن مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٧، مضيفا أن المبادرة تستهدف القرى التي تعانى من مشاكل في المرافق وغيرها والبنية التحتية وهي الأكثر احتياجا.









وأضاف أن المبادرة تشمل جميع المحافظات بعد توجيهات من الرئيس السيسي وتوسيع النطاق لتشمل ٢٠ محافظة، لافتا إلى أن هذه المبادرة ستكون انتهت من كل مصر خلال ٣ أعوام حيث انتهينا من ٤٥٨٤ قرية.









وأشار إلى أن ٥٠٠ مليار جنيه سيتم إنفاقها في المرحلة المقبلة خلال المبادرة على القرى الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه تم توفير ٥٠٠ مليار جنيه لتنمية ٥٠ مركزا في عام ٢٠٢١.