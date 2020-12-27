بتلقيح كل مواطنيها ضد كورونا.. بولندا: سنتغلب على الوباء بحلول الربع الثاني من 2021

قال رئيس الوزراء البولندي "ماتيوس مورافيكي" اليوم، الأحد، إن الحكومة البولندية تأمل في تلقيح ما يكفي من سكان البلاد ضد فيروس كورونا للتغلب على الوباء بحلول الربع الثاني من عام 2021.





ويوفر التطعيم فرصة عظيمة لتحرير أنفسنا من الوباء، ويعتمد نجاح برنامج التطعيم على عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، كلما زاد عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، أسرعنا في وداع فيروس كورونا.





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وقال "مورافيكي"، في إفادة صحفية، "ربما في الربع الثاني من العام المقبل، سيكون من الممكن تلقيح نسبة كافية من السكان من أجل تقليل مشكلة فيروس كورونا".





وأطلقت بولندا برنامجها الشامل للتطعيم ضد كورونا - كوفيد 19 في وقت سابق اليوم الأحد، إلى جانب بقية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.





ووصلت الشحنة الأولى، المكونة من 10 آلاف جرعة من لقاح فايزر / بيو إن تك ضد المرض، إلى البلاد يوم السبت.





وتتوقع الحكومة البولندية تلقي ما يقرب من 300000 جرعة من اللقاح بحلول نهاية ديسمبر، تكفي لتطعيم 150.000 شخص.





وفي بولندا، من المقرر أن يتم تطعيم المتقاعدين والأفراد المعرضين للخطر وأول المستجيبين أولًا ، يليهم عامة الناس اعتبارًا من 15 يناير.





وقال موراويكي في وقت سابق في ديسمبر إن الحكومة البولندية قد أمنت ما مجموعه 60 مليون جرعة لقاح من ستة منتجين.





ومنذ بداية الوباء، تم تسجيل أكثر من 1.25 مليون اختبار إيجابي لـ كورونا - كوفيد 19 في بولندا، وتوفي 27118 شخصًا بسبب المضاعفات المرتبطة بفيروس كورونا.





وسجلت وزارة الصحة البولندية 3678 حالة إصابة جديدة بالمرض اليوم الأحد.



