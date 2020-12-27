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فن

بإطلالة جذابة.. لاميتا فرنجية تستعرض مهاراتها في المطبخ

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:35 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران



شاركت الفنانة لاميتا فرنجية، متابعيها صور جديدة لها، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لاميتا فرنجية، داخل المطبخ وهي تقوم بطهي البيض بإطلالة جذابة، وكانت ترتدى فستان جرئ باللون الاحمر، ورفعت شعرها الاسود  للخلف بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها وعلقت "صباح! الإفطار 🍳 أي شخص😉"

وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

واحتفلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية الشهر  الماضي بعيد ميلادها الـ 39 حيث ولدت في يوم 15 نوفمبر 1981، ونشرت صورًا أثناء الاحتفال بعيد ميلادها بصحبة زوجها فريدي مرخرز وعلقت قائلة "عيد ميلادي.. مع الكثير من الحب".

الفنانة لاميتا فرنجية بدأت مشوارها الفني عام 2004 وحصلت على لقب الوصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة.

يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


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