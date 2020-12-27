ماني يعادل سواريز ويصبح على بعد 15 هدفا من معانقة التاريخ في الدوري الإنجليزي

وصل السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي، إلى الهدف رقم 90 له بمسابقة الدوري الإنجليزي، وذلك خلال مباراة وست بروميتش التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من البريميرليج.









وسجل ماني في مرمى وست بروميتش هدفه السادس بالدوري الإنجليزي هذا الموسم ووصل للهدف 69 مع ليفربول في البريميرليج معادلا عدد أهداف لويس سواريز المهاجم السابق لليفربول.











ويعد ماني رابع أكثر لاعب إفريقي مسجلا للأهداف بالدوري الإنجليزي بـ 90 هدفا، خلف ديديه دروجبا صاحب الـ 104 أهداف وإيمانويل أديابيور صاحب الـ 97 هدفا، والنيجيري ياكوبو أيجبيني صاحب الـ 95 هدفا.











ويأتي محمد صلاح خلف ساديو ماني في ترتيب اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلا للأهداف بالبريميرليج، حيث يتواجد ماني رابعا برصيد 90 هدافا، بينما يأتي الفرعون خامسا برصيد 88 هدفا، مع العلم أن صلاح خاض مباريات أقل من أسد التيرانجا في المسابقة الإنجليزية.











ولم يستطع صلاح هز الشباك في مواجهة اليوم، ولكنه بقى في صدارة الهدافين برصيد 13 هدفا.











ومن المقرر أن يلتقي ليفربول المباراة المقبلة مع نيوكاسل يوم الأربعاء المقبل على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ16 من منافسة البريميرليج.











ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة، ويبعد بفارق ثلاث نقاط عن إيفرتون أقرب ملاحقيه صاحب المركز الثاني.