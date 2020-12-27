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فن

بأحدث كاميرا شركة رزام في عمل جديد بالشرق الأوسط

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:09 م
صدى البلد
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القسم الميداني

أعلنت الصفحة الرسمية لشركة "رزام" للانتاج الفني والسينمائي من خلال مقطع فيديو ترويجي لاستعمال أحدث أنواع الكاميرات في عمل جديد بالشرق الأوسط، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة تويتر.

 

واعلنت انه سيتم استعمال احدث كاميرا في العالم في عمل قادم قريبا من نوع Alexa 65، وتعد من أحدث الكاميرات التي يتخطي سعرها المليون دولار، ولم تستعمل في الشرق الاوسط ولا المنطقة العربية من قبل، وهي كاميرا من انتاج شركه اري ( Arri ) العالمية.

 

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول هذه التغريدة، وعبروا عن الفخر والحماس لمعرفة تفاصيل أكثر بخصوص هذا العمل.

 

وجاءت أبرز التعليقات كالتالي:

-         راائع.. عمل جبّاار

-         وش هو العمل طيب سعودي ولا مصري ولا وش

-         جميل وبالتوفيق

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