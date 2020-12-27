هل استخدام المواد الكحولية المعدة للتعقيم والتطهير طاهرة.. الأزهر يرد

أكد الشيخ علي خليل الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، أن أن المواد الكحولية المعدة للتعقيم والتطهير طاهرة، واستعمالها حلال، وواجب في مثل هذه الظروف، لافتا إلي أن الخمرة إذا تحولت إلى خل تصبح طاهرة ويجوز استعمالها شرعًا





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"التباعد بين المصلين ضروري في صلاة الجماعة للوقاية من فيروس كورونا".





ونوه إلى أهمية صلاة السنن في المنازل لمنع التزاحم في المساجد، ويصلون الصلاوات المكتوبة فقط في المساجد.





وأكمل الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر،:" دفع الضرر عن النفس واجب شرعًا لذلك يجب إرتداء الكمامة".





وأكد الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، أن الاحتياط من فيروس كورونا واجب شرعي، أقرته هيئة كبار العلماء، ويجب الالتزام به بشكل محكم مقنن، لأن الخروج عنه ذنب يعاقب عليه المرء أمام الله.





واختتم كلامه أن المواد الكحولية المعدة للتعقيم والتطهير طاهرة، واستعمالها حلال، وواجب في مثل هذه الظروف، مؤكدًا أن الخمرة إذا تحولت إلى خل تصبح طاهرة ويجوز استعمالها شرعًا.



