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أخبار العالم

رونالدو يوجه رسالة حب لصديقته ونجله بعد حصوله على جائزة لاعب القرن

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:00 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو وصديقة ونجله
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محمد بدران

شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الايطالي متابعيه صورة جديدة له بعد فوزه بجائزة لاعب القرن الحادي والعشرين، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.


 


وظهر كريستيانو رونالدو بصحبة صديقته جورجينا ونجله وعلق قائلا: " شكرا لحبك ودعمك ❤️".


 جدير بالذكر أن تتويج رونالدو بالجائزة جاء على حساب محمد صلاح جناح نادي ليفربول ، وليونيل ميسي قائد برشلونة، وزميله السابق البرازيلي رونالدينيو.

وقد أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، أن البقاء على القمة في صدارة لاعبي العالم ليس أمرًا سهلًا. 

 

وقال رونالدو في حفل توزيع جوائز جلوب سكور:"ليس من السهل أن تبقى على القمة للعديد من السنوات، لذا أنا فخور بما وصلت له، بمساعدة زملائي والجمهور والأندية التي لعبت لها". 

 

وعن عام 2020 وغياب الجمهور عن حضور المباريات، قال رونالدو: "اللعب في ملاعب خاوية من الجماهير ممل بالنسبة لي، نعرف أنه يجب أن نحترم القواعد والبروتوكولات، أنا أحب الكرة وطموح، ألعب لعائلتي وللجماهير، لكن بالنسبة لي لم أحب أن ألعب أمام مدرجات خالية". 

 

وأضاف: "كنت أحب عندما ألعب وأجد الجماهير من حولي تصيح وتحتفل بأهدافي، كان ذلك يحفزني، أتمنى أن يتغير هذا الأمر في عام 2021".


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