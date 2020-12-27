اكتشاف مذهل يعود لعام 79 بعد الميلاد.. هيكل عظمي داخل مطعم يقدم الوجبات السريعة

عرضت فضائية العربية تقريرًا يرصد اكتشاف مذهل لمطعم في عهد الرومان يقدم الوجبات الساخنة قبل 2000 عام .
وأضاف التقرير ، أن هناك مطعم أثري في مدينة بومبي الإيطالية ، يقدم
وجبات سريعة تعود تذوقها لنحو 2000 عام ، مشيرًا إلى أنها كانت تقدم للمارة داخل
جرار عميقة .
وأشار " ماسيمو أوساننا " ، مدير حديقة بومبي الأثرية ، إلى
أن يمكننا الآن البدء في تحليل المواد الموجودة داخل الحاويات لمعرفة محتواها ،
ونوع الطعام الذي تم بيعه ، وما يمكن للمارة في بومبي شراؤه ، مشيرًا إلى أن
المأكولات والمشروبات ليس دليل على نوعية غذاء البحر الأبيض المتوسط التي سنعرفها
قريبًا .
وتابع التقرير ، أن غرف المطعم باسم " ترموبوليام " ، وهو
مصطلح لاتيني يشير إلى مكان إعداد المأكولات ، مضيفًا أن زُينت واجهة المنضدة
بلوحات جدارية عليها صور حيوانات وطيور ، والتي من الممكن أن تكون جزء من مكونات
الطعام الذي يُقدم .
وأكمل " أوسانتا " ، أن في هذا الجانب لدينا بعض الطيور
الجاهزة للذبح والطهي ، بالإضافة إلى وجود صورة " ديك " ، وكذلك كلب مربوط
على مقود باللغة اللاتينية " احذر من الكلب " .
وأشار التقرير ، إلى أن مدينة بومبي تقع جنوب شرقي نابولي ، وكانت موطنًا
لحوالي 13 ألف شخص ، حين دُفنت تحت حمم ورماد بركان " فيزوف " ، مؤكدًا
أن تعد بومبي أحد أشهر المقاصد السياحية في إيطاليا ، والذي تليها " اليونسكو
" ، ضمن قائمتها للتراث العالمي .
وأكد مدير حديقة بومبي الأثرية ، أن كان هناك شخص ما داخل هذه الغرفة ،
ضحية من ثوران بركان " فيزوف " ، حيث تم العثور على عظامه أثناء التنقيب
، مشيرًا أن لسوء الحظ ، كان الهيكل العظمي ليس سليمًا .