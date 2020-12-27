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اكتشاف مذهل يعود لعام 79 بعد الميلاد.. هيكل عظمي داخل مطعم يقدم الوجبات السريعة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:09 م
بعض الطيور الجاهزة
بعض الطيور الجاهزة للذبح وصورة الديك المرسومة على الجدران
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ندى رأفت

عرضت فضائية العربية تقريرًا يرصد اكتشاف مذهل لمطعم في عهد الرومان يقدم الوجبات الساخنة قبل 2000 عام .

وأضاف التقرير ، أن هناك مطعم أثري في مدينة بومبي الإيطالية ، يقدم وجبات سريعة تعود تذوقها لنحو 2000 عام ، مشيرًا إلى أنها كانت تقدم للمارة داخل جرار عميقة .

وأشار " ماسيمو أوساننا " ، مدير حديقة بومبي الأثرية ، إلى أن يمكننا الآن البدء في تحليل المواد الموجودة داخل الحاويات لمعرفة محتواها ، ونوع الطعام الذي تم بيعه ، وما يمكن للمارة في بومبي شراؤه ، مشيرًا إلى أن المأكولات والمشروبات ليس دليل على نوعية غذاء البحر الأبيض المتوسط التي سنعرفها قريبًا .

وتابع التقرير ، أن غرف المطعم باسم " ترموبوليام " ، وهو مصطلح لاتيني يشير إلى مكان إعداد المأكولات ، مضيفًا أن زُينت واجهة المنضدة بلوحات جدارية عليها صور حيوانات وطيور ، والتي من الممكن أن تكون جزء من مكونات الطعام الذي يُقدم .

وأكمل " أوسانتا " ، أن في هذا الجانب لدينا بعض الطيور الجاهزة للذبح والطهي ، بالإضافة إلى وجود صورة " ديك " ، وكذلك كلب مربوط على مقود باللغة اللاتينية " احذر من الكلب " .

وأشار التقرير ، إلى أن مدينة بومبي تقع جنوب شرقي نابولي ، وكانت موطنًا لحوالي 13 ألف شخص ، حين دُفنت تحت حمم ورماد بركان " فيزوف " ، مؤكدًا أن تعد بومبي أحد أشهر المقاصد السياحية في إيطاليا ، والذي تليها " اليونسكو " ، ضمن قائمتها للتراث العالمي .

وأكد مدير حديقة بومبي الأثرية ، أن كان هناك شخص ما داخل هذه الغرفة ، ضحية من ثوران بركان " فيزوف " ، حيث تم العثور على عظامه أثناء التنقيب ، مشيرًا أن لسوء الحظ ، كان الهيكل العظمي ليس سليمًا .

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