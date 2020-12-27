ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد عقاب "طفل المرور".. صبري عثمان يوضح تدابير الأحكام على الأطفال أقل من 15 عاما

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:14 م
صبرى عثمان
صبرى عثمان
Advertisements
شيرين عادل
قال صبرى عثمان ، مدير خط نجدة الطفل، إن المادة 101 من قانون الطفل توضح تدابير يحكم بها على الطفل الذى لم يتجاوز عمره 15 عاما. 

وأوضح  "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع عبر فضائية المحور، بأن الطفل الذى لم يتعدى عمره 15 عامأ لا يحبس ولكن يصدر ضده أى من التدابير المنصوص عليها، لافتأ إلى أن دار الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين مفتوحة وتتيح للطفل الدخول والخروج حسب ظروفه فى حالة كونه طفل شارع أو لا يوجد له أسرة. 

وأشار إلى أن مؤسسة الأحداث يدخل بها من يصدر ضده أحكام قضائية فى جرائم سواء جنحة أو جناية وعمره لا يتجاوز 15 عامأ وهى شبيهة بسجن صغير ودار مغلقة. 

وقضت جنايات الطفل بالقاهرة، بمعاقبة أحمد ابو المجد، الشهير بطفل المرور، بإيداعه إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة مصطفى تامر ورامز عصام في القضية رقم 1861/ 167 لسنة 2020 جنايات الطفل، بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز الحشيش بقصد التعاطي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إحباط زواج طفل وطفلة في عين شمس.. تعرف على التفاصيل ..فيديو

النيابة العامة تأمر بإيداع طفل المرور بإحدى دور الرعاية وحبس أصدقائه الـ 4

حبس الطفل وأصدقائه وتكريم أمين الشرطة.. النيابة العامة تأمر بتحليل مخدرات لأطفال واقعة المرور.. ووزير الداخلية يكرم رجل الشرطة على تعامله المثالي مع الواقعة

التضامن: مجلس الوزراء سهل إجراءات كفالة أطفال دور الرعاية .. فيديو

عقوبات طفل المرور و3 من أصدقائه بعد إحالتهم لـ 4 محاكم مختصة.. تعرف عليها

5 سنوات حبسا وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة فيديوهات بسنت وياسين

ترشيحاتنا

الأوقاف تكشف حقيقة غلق المساجد.. والأزهر يصدر 9 فتاوى لمواجهة كورونا

مسئول سوداني يدعو مصر والعرب للوقوف بجانب بلاده

فض فرح وتفريق المعازيم وتشميع قاعة مخالفة بالزقازيق.. صور

الطيران السعودي: السماح بسفر غير السعوديين إلى خارج المملكة

تطورات الحالة الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا

رانيا يوسف ترد بقوة على مهاجمي فيديو مفاتنها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه .. 5 فئات يجب عليهم عدم اتباع نظام كيتو الغذائي

كيف يتفاعل كورونا مع خلايا الجسم؟.. العلماء يكشفون اللغز

شاهد .. إصدار الفهد الأسود من أودي موديل 2021