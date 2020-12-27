بعد عقاب "طفل المرور".. صبري عثمان يوضح تدابير الأحكام على الأطفال أقل من 15 عاما

قال صبرى عثمان ، مدير خط نجدة الطفل، إن المادة 101 من قانون الطفل توضح تدابير يحكم بها على الطفل الذى لم يتجاوز عمره 15 عاما.





وأوضح "عثمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع عبر فضائية المحور، بأن الطفل الذى لم يتعدى عمره 15 عامأ لا يحبس ولكن يصدر ضده أى من التدابير المنصوص عليها، لافتأ إلى أن دار الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين مفتوحة وتتيح للطفل الدخول والخروج حسب ظروفه فى حالة كونه طفل شارع أو لا يوجد له أسرة.





وأشار إلى أن مؤسسة الأحداث يدخل بها من يصدر ضده أحكام قضائية فى جرائم سواء جنحة أو جناية وعمره لا يتجاوز 15 عامأ وهى شبيهة بسجن صغير ودار مغلقة.



