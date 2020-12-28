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تعليم

آداب حلوان: امتحانات الفصل الدراسي الأول ١١ يناير.. وسط إجراءات احترازية من كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أدى طلاب جامعة حلوان امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١  وسط إجراءات احترازية من الموجة الثانية من فيروس كورونا . 

وأكدت كليات الجامعة استعداداتها لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول . 

و صرح مسؤولي شئون الطلاب بكلية الاداب بجامعة حلوان  انه من المقرر ان تبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بالكلية بداية من يوم ١١ يناير ٢٠٢١  ، و تنتهى يوم ٤ فبراير ٢٠٢١ . 


فيما شددت إدارة جامعة حلوان على الطلاب بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا ، والحرص على ارتداء الكمامات و حمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية .


وقد صرحت إدارة جامعة حلوان لصدى البلد انه قد تم الحفاظ على التباعد بين الطلاب في لجان الامتحانات و تقليل عدد الطلاب داخل اللجان حفاظا على سلامتهم . 

وحددت الجامعة أرقام هواتف التواصل  مع الإدارة الطبية في حالة الشعور بأي من أعراض كورونا المذكورة سابقًا، وسوف يتواصل مع الحالة  حينها أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب جامعة حلوان وذلك من خلال هذين الرقمين:

01145632478
01065738847

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