أمين كبار العلماء: المواد الكحولية حلال في هذه الحالة .. فيديو

أكد الشيخ علي خليل الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، أن المواد الكحولية المعدة للتعقيم والتطهير طاهرة، واستعمالها حلال، وواجبة في مثل هذه الظروف، لافتا إلى أن الخمر إذا تحولت إلى خل تصبح طاهرة ويجوز استعمالها شرعًا.









وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويذاع على قناة صدى البلد، أن الخطر الحقيقي لفيروس كورونا هو سرعة انتشاره وشدة تأثيره.









وأردف:" يجب شرعًا أن يأخذ المؤمن بأسباب النجاة من المخاطر، مضيفا:" يجب تجنب المصافحة والسلام بالأيدي والمعانقة والتقبيل في ظل أزمة كورونا".



