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رياضة

ميسي: مستعد للقتال على كل البطولات من أجل برشلونة.. ومن الصعب عودة الأمور كما كانت

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:08 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
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إسماعيل محمود
أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، أنه مستعد للقتال من أجل الفريق في الفترة المقبلة.

وقال ميسي في تصريحات لقناة لا سيكستا الإسبانية:" أنا بخير. أنا متحمس واريد القتال على كل البطولات."

وأضاف: "النادي يمر بحالة اقتصادية صعبة بسبب كل الظروف التي يمر بها العالم.. النادي في حالة اقتصادية سيئة للغاية وسوف يكون من الصعب عودة الأمور كما كانت".

واختتم كلامه قائلا:" أنا مستعد للقتال من أجل الألقاب، أعلم أن النادي يمر بوضع معقد لكنني أتطلع إلى القتال".

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي.
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