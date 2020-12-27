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أخبار العالم

حاميها حراميها .. "مقدم الخدمات الطبية" في نيويورك متورطة بالاستيلاء على لقاحات كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:52 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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على صالح
قال مفوض الصحة في ولاية نيويورك هوارد زوكر، إن شرطة الولاية بدأت تحقيقا في الانتهاكات المزعومة لشبكة Parcare Community Health Network لإرشادات الصحة في الولاية من خلال الحصول على اللقاحات ضد فيروس كورونا وتوزيعها بطريقة احتيالية.


وتم إبلاغ وزارة الصحة بالولاية بالتقارير التي تفيد بأن الشبكة، وهي مزود في مقاطعة أورانج، ربما تكون قد حصلت عن طريق الاحتيال على لقاحات كورونا، ونقلها إلى مرافق في أجزاء أخرى من الولاية في انتهاك لإرشادات الولاية، وتم تحويل مسارها. 


وقال زوكر في بيان إن الواقعة تتعارض مع خطة الدولة لإدارتها أولًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية ، فضلًا عن المقيمين في دور رعاية المسنين والعاملين فيها.
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