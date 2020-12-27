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حوادث

تركن المنزل لسوء معاملة الأب.. الأمن يعثر على ٣ شقيقات متغيبات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:08 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الامن العام بوزارة الداخلية برئاسة اللواء علاء سلبم مساعد وزير الداخلية فى كشف ملابسات واقعة غياب ثلاث شقيقات من الغربية.


تلقى قسم ثالث المحلة بأمن الغربية بلاغا من موظف بقيام كريماته 24 سنه حاصلة علي ليسانس آداب، وحاصلة علي ليسانس حقوق 23 سنه، وطالبة  ١٣ سنه ​بجمع أمتعتهن وترك المنزل، وعلل ذلك لرغبته فـي ارتباط الأولى بأحد الأشخاص ورفضها ذلك.

رصدت المتابعة بتاريخ 25 الجارى تداول خبر غيابهن على موقع التواصل الأجتماعي تحت عنوان (اختفاء مفاجئ لثلاثة شقيقات بالمحلة -أين ياسمين ونرمين وندا) وكذا تداول مقطع فيديو يظهر فيه المُبلغ وزوجته يطالبان كريماتهما بالعودة للمنزل.

​تمكن قطاع الأمن العام من تحديد مكان تواجدهن وضبطهن بشقة بدائرة قسم الطالبية مستأجرة، وعللوا سبب غيابهن لسوء معاملة الأب ورغبته فـى تزويجهن من أشخاص لا يرغبن فـى الزواج منهم.

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