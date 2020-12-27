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منوعات

في ذكرى ميلاده.. 10 معلومات عن مصطفى محمود

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:08 م
صدى البلد
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نهى حمدي
تمكن بفكره وعقله وآرائه أن يغرس اسمه في أذهان المصريين حتى وقتنا هذا، فكان يمنح علمه للبسطاء بكل سلاسة حتى حفظ موسيقى برنامجه التليفزيوني "العلم والإيمان" عن ظهر قلب، طبيب وكاتب والمفكر المجموعة كان نتاجها مصطفى محمود، الذي يحل اليوم ذكرى ميلاده الموافق 27 ديسمبر، نستعرض لكم الجانب الآخر عن الطبيب الزاهد.

1- ولد مصطفى محمود في 27 ديسمبر عام 1921 في شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

2- كان في سن صغير بالمدرسة يجادل أساتذة، حتى إنه دفع مدرس اللغة العربية إلى طرده، فامتنع مصطفى محمود عن الدراسة 3 سنوات حتى ترك المدر المدرسة وعاد هو إلى دراسته. 

3-  تلقى تعليمه في كلية الطب وتخرج  منها عام 1935.

4- كانت هوايته خلال دراسته بالجامعة هي العزف على الناي، وقادته تلك الهوية إلى الإنضمام لفرقة شعبية تتكون من عازف وراقصة، وعمل معهم في عدد من الأفراح والحفلات الشعبية، حتى عارضته والدته. 

5- دفعته روح التجربة إلى شرب الخمر مع أصدقاءه، ولكن سرعان ما انصرف عنها حتى بلغ درجة الكره، فيقول في مذاكرته،إن الخمر لم يكن لها طعم ولكنها كانت تمنح جسده ثقل، وهذا سبب كره لها. 

6- كما كانت له هواية غريبة للغاية، وهي اصطياد الحشرات وتشريحها في معمله البسيط الذي أعده في منزله، وكان ذلك وهو صغير في السن ولقب حينها بـ "المشرحجي".

7- عشق الصحافة ومن أجلها تنازل عن الطب، رغم أنه كان يجمع بين الأثنين إلا أن قرار رئاسي من الرئيس عبد الناصر، فرق بين المجالين، وحينها فضل محمود الصحافة، وتنازل عن عضوية نقابة الأطباء واحتفظ بعضوية نقابة الصحفيين. 

8- غللت رقبته بسلاسل الكفر والإلحاد والتشكيك في الدين، نظرًا لعدد من كتاباته ومن بينهم كتاب "الله والإنسان" والذي بموجبه تعرض للمحاكمة من قبل عبد الناصر، حتى خلصه الرئيس الراحل السادات من تلك القضية وأعاد طبعة الكتاب مرة أخرى. 

9- بلغت أعماله الادبية 80 كتابًا في مجالات شتى منها الفاسفة والسياسة والأدب والعلوم، إلى جانب تقديمه برنامجه الأشهر "العلم والإيمان" بلغ عدد حلقاته 400 حلقة.

10- بعد عمر طويل بلغ الـ 88 عامًا رحل في هدوء في 31 أكتوبر 2009.
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