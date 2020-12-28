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تعليم

تربية حلوان تنظم مسابقة تنس الطاولة بجوائز مالية.. اليوم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:02 ص
مسابقة تنس الطاولة
مسابقة تنس الطاولة
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إسلام خالد
أعلنت اللجنة الرياضية بكلية التربية جامعة حلوان بدء مسابقة كرة تنس الطاولة وفتح باب الاشتراك للراغبين في المشاركة بالأنشطة الرياضية. 

أوضحت إدارة رعاية شباب كلية التربية واتحاد الطلاب بالكلية أنه على من يرغب بالانضمام للأنشطة الرياضية والمشاركة في مسابقة تنس الطاولة إدراج اسمه في رعاية الشباب بالكلية لسهولة التواصل معهم وتسجيل بياناتهم الشخصية وإحضار صورة من البطاقة الشخصية الطالب وأن الأولوية لأسبقية الحضور مع أتخاذ الإجراءات الاحترازية. 

حددت الكلية اليوم الاثنين كموعد لإقامة المسابقة وسوف تقام أمام فى الساعة 12 ظهرآ أمام صالات الكلية وقالت الكلية ان هناك جوائز مالية تحصل الى 100 جنية المركز الأول و 75 جنية لصاحب المركز الثاني. 

يأتي هذا ضمن خطة الأنشطة الطلابية المقررة العام الدراسي 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن. 
وكان الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، قال إن الجامعة تستمر هذا العام فى ممارسة كافة أنشطتها الطلابية الرياضية والثقافية والفنية وأنشطة الأسر بما يتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد والعالم؛ بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على سلامة الطلاب بها. 

جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا. 

وطلبت الجامعة والكلية من الطلاب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب في الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او تقديم طلب الاشتراك فى المسابقة. 

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