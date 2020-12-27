أهالي منطقة الزمالك يشكون استمرار قطع المياه بالمنطقة

اشتكى المواطنون بمنطقة الزمالك من انقطاع المياة لمدة 24 ساعة وبشكل متواصل، وذلك بسبب كسر في ماسورة مياة تم بالخطأ من قبل الشركة المسئولة عن حفر مشروع المترو، وفي ظل أزمة كورونا وحاجة المواطنين للمياة باستمرار في التطهير تطلب الأمر لمناشدة المسئولين لحل المشكلة في أسرع وقت.

وأعلنت شركة المياة عن التدخل السريع وإصلاح الماسورة، وعلى الرغم من اعلان الشركة القابضة حل الازمة الا انه هناك استمرار في تلقي موقع صدى البلد الشكاوي من المواطنين، ومن الواضح أنه يوجد خلل في احدي المواسير الأخرى يتطلب الحل والتدخل السريع.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.