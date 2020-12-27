جمال شعبان: لقاحات كورونا وقاية وليست علاجا للمصابين.. فيديو

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، إن لقاحات كورونا الجديدة تقلل من تزايد الإصابات بالفيروس.





وتابع شعبان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "على مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"اللقاح الصيني سينوفارم آمن وأثبت فعالية كبيرة".





ونوه عميد معهد القلب السابق إلى أن لقاح فايزر يحتاج إلى 70 درجة تحت الصفر لتخزينه وهو ما يجعل هناك أزمة في نقله.





وأوضح أن لقاحات كورونا وقاية من الفيروس وليست علاج للمصابين، لافتا إلى أن إرتفاع نسبة الوفيات بكورونا يرجع لزيادة أعداد المصابين.