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محافظات

اليوم.. انتخابات برلمان الشباب في 9 لجان بالفيوم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:01 ص
برلمان الشباب
برلمان الشباب
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نبيل أبو السعود

تجرى اليوم أنتخابات برلمان الشباب  بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم غرفه العمليات ، تحت رعاية  اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزاره الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم.

 

والتى تقام على مستوي الجمهورية خلال يومي 28 – 29 ديسمبر 2020 من  الساعه ١٠ صباحا حتى الساعه 5 مساء   ، وسيتم التصويت الكترونيا من خلال  مقر غرفه عمليات بالمديرية ووجود لجنه بكل اداره  شبابية فرعية بكل مركز من مراكز المحافظة ، وتعلن النتائج النهائية يوم 1 يناير 2021

 

وصرح اللواء  عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب  والرياضة بمحافظة الفيوم بان اللجان الانتخابية التى ستجرى من خلالها التصويت الالكترونى هى : لجنة مركز شباب قحافة لناخبى بندر ومركز الفيوم  ،  ولجنة ناخبى مؤكز أطسا بمركز شباب أطسا ، ولجنة انتخابات  مركز ابشواى بمركز شباب طبهار  ، ولجنة أنتخابات  مركز سنورس بمركز شباب مدينة سنورس  ،  ولجنة انتخابات مركز طامية بمركز شباب  الشهيد حسن عنتر بمدينة طامية ، ولجنة أنتخابات مركز يوسف الصديق بمركز شباب الشواشنة .

 

وأضاف شلش بان الانتخابات ستجرى فى حيادية تامة ، عن طريق التصويت اللكترونى بكل لجنة انتخابية من لجان المحافظة .

 

 

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