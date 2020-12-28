اليوم.. انتخابات برلمان الشباب في 9 لجان بالفيوم

تجرى اليوم أنتخابات برلمان الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالفيوم غرفه العمليات
، تحت رعاية اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزاره
الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم.
والتى تقام على مستوي الجمهورية خلال يومي
28 – 29 ديسمبر 2020 من الساعه ١٠ صباحا حتى
الساعه 5 مساء ، وسيتم التصويت الكترونيا
من خلال مقر غرفه عمليات بالمديرية ووجود لجنه
بكل اداره شبابية فرعية بكل مركز من مراكز
المحافظة ، وتعلن النتائج النهائية يوم 1 يناير 2021
وصرح اللواء عبد الرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الفيوم بان اللجان الانتخابية
التى ستجرى من خلالها التصويت الالكترونى هى : لجنة مركز شباب قحافة لناخبى بندر ومركز
الفيوم ،
ولجنة ناخبى مؤكز أطسا بمركز شباب أطسا ، ولجنة انتخابات مركز ابشواى بمركز شباب طبهار ، ولجنة أنتخابات مركز سنورس بمركز شباب مدينة سنورس ، ولجنة
انتخابات مركز طامية بمركز شباب الشهيد حسن
عنتر بمدينة طامية ، ولجنة أنتخابات مركز يوسف الصديق بمركز شباب الشواشنة .
وأضاف شلش بان الانتخابات ستجرى فى حيادية
تامة ، عن طريق التصويت اللكترونى بكل لجنة انتخابية من لجان المحافظة .