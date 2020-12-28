رئيس جامعة السويس يكرم طالبا لحصوله على ميداليتين ببطولة للسباحة

كرم الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، الطالب يوسف جلال محمد "من ذوي الهمم"؛ لحصوله على ميداليتين في بطولة الشهيد الرفاعي للسباحة التي نظمتها جامعة الإسكندرية من ٢٤ إلى ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠.





استقبل رئيس الجامعة، الطالب يوسف جلال أمس، الأحد، في مكتبه بمبنى الجامعة بمدينة السلام 1 بحى فيصل؛ عقب عودته من البطولة والتي تمكن فيها من تحقيق ميداليتين فضيتين في سباقات ٥٠ م حرة ، ١٠٠ م حرة.





ومن جانبه، أكد الدكتور السيد الشرقاوى، أن الجامعة لا تألو جهدًا فى الاهتمام بالأنشطة الطلابية وتوفير مناخ مناسب لممارستها ودعم أفكار الشباب وتشجيع المبادرات الطلابية الهادفة.





وأضاف "الشرقاوي"، فى تصريحات صحفية، أن الجامعة ترعى أبناءها الرياضيين الذين يستطيعون تحقيق إنجازات للجامعة عن طريق تشجيعهم وتوفير لهم كافة الإمكانيات التى تساعدهم لتحقيق أفضل المراكز الرياضية.



