العثور على أسد في شوارع الجونة.. تفاصيل

كشفت منال عيسي إحدي سكان الجونة، عن ظهور أسد صغير في المدينة يتجول الشوارع.





وأضافت «عيسي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة دي إم سي، أن الأسد مازال صغير ويرضع وعمره لا يتجاوز الشهرين، متابعة أن صاحبة الأسد لن تكشف عن هوايتها بعدما أصبحت قضية تشغل الجميع.





وتابعت منال عيسي أنه ممنوع نهائيا بيع وشراء الاسود أو الحيوانات البرية تماما، مشيرة إلى أن حتي الآن لا احد يعرف مصدر تلك الأسد الصغير ومن أين جاء أو من صاحبه.





وأوضحت أن الشبل لم يتعرض لأي من السكان بالأذى، على العكس كان يختبيء في أحد البوابات خائف من الناس، مردفة:"زي طفل صغير مشي من البيت وتاه، استخبت في بيت خايفة من الناس، نحاول ننقذ الحيوان، ونبحث عن مكان يريحه، لأنه صغيرة جدًا ومحتاج رعاية 24 ساعة".



