بتكلفة نصف تريليون.. متحدث الرئاسة: المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تهدف إلى تطوير قرى الصعيد

قال بسام راضي، متحدث رئاسة الجمهورية، إن المرحلة الأولى من بماردة حياة كريمة يرصد لها مبلغ يصلى إلى نص تريليون جنيا، معقبا: الهدفمن المبادرة هو تحسين وتطوير كافة جوانب الحياة لتلك القرى.



وأكمل "راضي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": المبادرة تقدم نوعين من الخدمات ، وهم الخدمة الأساسية المتمثلة في مياه الشرب وتجيمع الألبان أيضا وتدريب شباب القرى لمساعدتهم على زيادة الإنتاج، وخدمات عامة تتمثل في التعليم والصحة والتوعية للشباب والمرأة.



وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تطوير كافة جوانب الحياة بتلك ىالقرى، معقبا: المرحلة الأولى يعد معظمها في قرى ومحافظات الصعيد.



