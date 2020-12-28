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تعليم

لطلاب اداب عين شمس.. أرقام الجلوس وأماكن لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول.. اليوم

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
الدكتور مرتضى مصطفى
الدكتور مرتضى مصطفى
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حسام الفقي
قال الدكتور مرتضى مصطفى، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن العملية التعليمية تسير بشكل إيجابي داخل الحرم الجامعي حيث انتهى الطلاب من امتحانات "الميد تيرم"، لافتًا إلى استعداد الكلية لاختبارات الفصل الدراسي الأول، وذلك في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.

أوضح "مرتضى"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه تم رفع المقررات الدراسية المنصات الإلكترونية لمساعدة الطلاب إلى جانب الأسطوانات المدمجة، لافتًا إلى أنه لا يتم منع دخول الطالب الامتحان في حالة عدم دفع المصروفات، ولكن يتم حجب النتيجة النهائية للامتحانات.

وشدد عميد آداب عين شمس، على فرض الرقابة من قبل أمن الكلية على التزام الطلاب بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل القاعات وارتداء الكمامات.

وأشار إلى أنه يمكن معرفة أرقام الجلوس وأماكن اللجان امتحانات الفصل الدراسي الأول ، عن اليوم الآثنين 
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وأكد أنه لا يسمح  للطالب دخول الامتحان بعد مرور عشرة دقائق من بدء الامتحان ويسمح للطالب الخروج من الامتحان بعد مرور ٤٥دقيقة.
جدير بالذكر انه قد نظم مركز ذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس فعاليات يوم ترفيهي للأطفال تحت عنوان "مهرجان الفنون والإبداع" مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود  المتينى رئيس الجامعة وكل من الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد ايمن صالح نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، د.هشام تمراز القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، الدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بالجامعة، وبمشاركة" تمرازا فاشون ديزاين " لـ فريدة تمراز و"ارت كافيه" والمدير  العام له هدى كمال.

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