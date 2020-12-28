ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير:عقوبات جديدة تنتظر تركيا مارس 2021

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
اردوغان
اردوغان
Advertisements
أسامة علي
كشف كرم سعيد، المتخصص في الشؤون التركية،آخر تطورات الموقف الأوروبي تجاه تركيا، بعد حالة الانقسام التى شهدها الموقف خلال الفترة الماضية.

قال سعيد خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن اليوم بدأ يستجد موقفا أوروبيا موحدا ضد الممارسات التركية الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن بالرغم العقوبات التى أصدرها الاتحاد الاوروبي ضد تركيا مؤخرا، سيصعد  ضدها عقوبات مرة أخرى فى مارس 2021.

كشف تقرير عرضته فضائية "العربية"، عن وثائق مسربة تثبت دعم تركيا لتنظيم "داعش" الإرهابي، بالأسلحة والذخائر، موضحا أن تلك الوثائق صدرت عن مصادر عسكرية تركية ، وتم تسريبها من محكمة الجنايات العليا .

لفت التقرير إلى أن الموقع السويدي ، الذي نشر تلك الوثائق، أفاد بأن الانفجار الذي حدث في مخازن مدينتي أفيون وورفا وشمال قبرص، كانت بغرض التمويه ، وتوزعت أسلحتها بين المدن التركية ، الخاضعة لتركية.

أشار التقرير إلى أن تمويل تركيا لـ "داعش ، ليس سريا أو جديدا ، بل إن بسببه تم اعتقال رئيس تحرير إحدى المجالات ، في العام 2016 ، بعد عرضه وثائق تثبتت أدلة تورط النظام التركي ، من قبل .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ولادة جنينها ميتًا.. أم تواجه اتهامات بالقتل بسبب تعاطي المخدرات

أرادت طردها.. ابنة تستدعي الشرطة لوالدتها المسنة بعد مشاجرة بينهما

30 دقيقة يوميا .. دراسة تنصح بالمشي السريع