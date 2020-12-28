خبير:عقوبات جديدة تنتظر تركيا مارس 2021

قال سعيد خلال مداخلة مع "اكسترا نيوز"، أن اليوم بدأ يستجد موقفا أوروبيا موحدا ضد الممارسات التركية الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن بالرغم العقوبات التى أصدرها الاتحاد الاوروبي ضد تركيا مؤخرا، سيصعد ضدها عقوبات مرة أخرى فى مارس 2021.

كشف تقرير عرضته فضائية "العربية"، عن وثائق مسربة تثبت دعم تركيا لتنظيم "داعش" الإرهابي، بالأسلحة والذخائر، موضحا أن تلك الوثائق صدرت عن مصادر عسكرية تركية ، وتم تسريبها من محكمة الجنايات العليا .





لفت التقرير إلى أن الموقع السويدي ، الذي نشر تلك الوثائق، أفاد بأن الانفجار الذي حدث في مخازن مدينتي أفيون وورفا وشمال قبرص، كانت بغرض التمويه ، وتوزعت أسلحتها بين المدن التركية ، الخاضعة لتركية.





أشار التقرير إلى أن تمويل تركيا لـ "داعش ، ليس سريا أو جديدا ، بل إن بسببه تم اعتقال رئيس تحرير إحدى المجالات ، في العام 2016 ، بعد عرضه وثائق تثبتت أدلة تورط النظام التركي ، من قبل .