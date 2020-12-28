آثار القاهرة: زيارات افتراضية للطلاب.. والمنصات الإلكترونية تتمتع بمرونة كبيرة

قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، أنه على الرغم من الظروف الراهنة لم تتوقف الكلية من عمل العديد من الأنشطة للطلاب خلال هذا العام .





وأوضح في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه تم عمل أنشطة (أونلاين) من خلال منصة التعليم الالكتروني بلاك بورد الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة .





وأضاف ، أن الكلية قامت بالعديد من الزيارات الافتراضية للطلاب من خلال المنصة الالكترونية ، وكذلك شرح وتقديم العديد من الأجزاء العملية والتي يتم تصويرها ورفعها على المنصة .

وأشار "رجب" إلى أن هذه المنصات تتميز بمرونة كبيرة في تقديم المواد والبرامج والمقررات الدراسية ، وبأكثر من شكل وطريقة عليها ، مما أتاح فرصة للتفاعل عليها من جانب الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس .

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