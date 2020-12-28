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تعليم

آثار القاهرة: زيارات افتراضية للطلاب.. والمنصات الإلكترونية تتمتع بمرونة كبيرة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:03 ص
أحمد رجب عميد كلية
أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة
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أحمد الشاهد
قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة ، أنه على الرغم من الظروف الراهنة لم تتوقف الكلية من عمل العديد من الأنشطة للطلاب خلال هذا العام .

وأوضح في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أنه تم عمل أنشطة (أونلاين) من خلال منصة التعليم الالكتروني بلاك بورد الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة .

وأضاف ، أن الكلية قامت بالعديد من الزيارات الافتراضية للطلاب من خلال المنصة الالكترونية ، وكذلك شرح وتقديم العديد من الأجزاء العملية والتي يتم تصويرها ورفعها على المنصة .
وأشار "رجب" إلى أن هذه المنصات تتميز بمرونة كبيرة في تقديم المواد والبرامج والمقررات الدراسية ، وبأكثر من شكل وطريقة عليها ، مما أتاح فرصة للتفاعل عليها من جانب الطلاب مع أعضاء هيئة التدريس .
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ونوه إلى أنه تم عمل العديد من الدورات التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس ، لكيفية استخدام هذه المنصات وحل أي مشكلة قد تواجههم ، مؤكدًا على أن الكلية مستمرة في عمل هذه الدورات وتقديم كافة الامكانات المتاحة للطلاب وحل جميع المشكلات التي تواجههم .
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