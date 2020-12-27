حصاد إيران 2020.. سباق بين كورونا والديكتاتورية على قتل الإيرانيين.. خريف ولاية الفقيه المحتضر.. اغتيال رأسي حربة الإرهاب.. السيستاني يتبرأ من خامنئي.. ورئيس ثوري يهدد عرش روحاني

* خامنئي يتوارى خلف الضربات ويكرر خطابات عمرها أكثر من 40 عامًا

* كيف قتلت الحكومة الإيرانيين بكل الطرق؟

* اغتيال سليماني وفخري زادة يكشفان عورات إيران الأمنية





ربما نتذكر عام 2020 باعتباره العام الذي ماتت فيه اللامبالاة، خلال الوباء، أُجبر المليارات من الناس على العيش والتنفس ومشاركة الوقت معًا، بطريقة مباشرة لم يسبق لها مثيل بالنسبة للكثيرين، مع تأثير الخيارات السياسية والقرارات التي تتخذ من أعلى إلى أسفل في البلدان التي يسمونها الوطن، مثل هذه الأزمات لديها وسيلة لإبقاء المرآة أمام المجتمع، وكشف الشقوق والعيوب الموجودة مسبقًا بالإضافة إلى الخير الذي غالبًا ما يُنسى، على تلك الأصعدة، لم يكن هناك بلدًا أكثر نموذجية من إيران، لقد وفرت المأساة الوطنية التي حلت بإيران هذا العام مناخًا اكثر سهولة لسلوك المصلحة الذاتية والإجرامي للنظام الإيراني الحالي، لقي أكثر من 100.000 إيراني مصرعهم بسبب فيروس كورونا ولم تتعافى البلاد بشكل كامل مع الدمار الاقتصادي والمجتمعي الشامل للوباء.





مثل العديد من البلدان التي شهدت تفشيًا مبكرًا وشديدًا لفيروس كورونا في عام 2020، كانت الحكومة الإيرانية بطيئة في الاستجابة للوباء، على الأقل جزئيًا بسبب المخاوف الأمنية للنظام. يُعتقد الآن أن أول حالة وفاة من كورونا حدثت في قم في 21 يناير، ولكن على الرغم من الأدلة المتزايدة على وجود حالة طوارئ صحية عامة أمام أعينهم، رفض المسؤولون الإيرانيون الاعتراف بتفشي المرض حتى 19 فبراير. هذه الإهدار المميت للوقت الذي تضاعف بسبب عدم فرض الحجر الصحي على مدينة قم لأسباب دينية واقتصادية. مع إغلاق المدارس في طهران وقم، واستمرار السفر بين المدن والحج الديني على قدم وساق، انتشر الفيروس بسرعة في المحافظات المجاورة وانتشر في جميع أنحاء البلاد.





منذ البداية، كان رد فعل النظام الإيراني - من رجال الدين الشيعة الأقوياء إلى الحرس الثوري، إلى مسؤولي وزارة الصحة إلى وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة - أولًا التعتيم، ثم تشتيت قضية كورونا من خلال الصراعات. الادعاءات والمعلومات المضللة والرقابة. خيم العلم المزيف ونظريات المؤامرة على الفهم العام للوباء، بينما اشتبك المسؤولون في نسخهم المعلنة للأحداث، مما أربك الجمهور الإيراني في وقت كانت فيه الرسائل الواضحة حاسمة. منذ منتصف فبراير، تعرض الصحفيون والمواطنون العاديون والموظفون الطبيون وحتى السياسيون للتهديدات والمضايقات والاعتقال لمحاولتهم معالجة القضية بطريقة هادفة.





أعاقت الاستجابة الحكومية للوباء في إيران كل إمكانيات السيطرة على الوباء. أولًا، أخرت الانتخابات البرلمانية في 21 فبراير، أي تدخلات في مجال الصحة العامة. ثم انتهت الجولة الأولى من القيود المشددة قبل الأوان في أواخر أبريل بسبب الحاجة إلى إنعاش الاقتصاد. أقيمت الآلاف من مراسم الحداد الجماعي في شهر محرم في أغسطس - ليس لأن الوضع كان آمنًا، ولكن لأن الأحداث الدينية هي أداة دعم مهمة للنظام الديني "الثيوقراطي" - وأعيد افتتاح المدارس في سبتمبر. أفسدت الضغوط المالية وسوء الإدارة والفساد منذ سنوات قدرة العاملين الصحيين على التعامل مع الأزمة ، مع نقص في كل شيء من الكمامات إلى أجهزة التنفس الصناعي إلى أسرة العناية المركزة. على الرغم من أن وزارة الصحة الإيرانية لم تبلغ أبدًا عن الأرقام الصحيحة لحالات كورونا والوفيات، إلا أن الأدلة المبكرة تشير إلى أنها المقاطعات الأفقر والأكثر حرمانًا في إيران، وكذلك الطاقم الطبي في الخطوط الأمامية، كانوا هم الذين عانوا أكثر من الوباء.





في إيران، تعاملت الدولة القمعية مع فيروس كورونا في نهاية المطاف على أنه قضية أمن قومي بدلًا من كونه قضية صحية، مع بعض المفارقات في بلد تشكل فيه تصرفات دولة غير خاضعة للمساءلة أكبر تهديد أمني على الإطلاق. مع استمرار الوباء، يدور الجدل الآن حول ما إذا كان يمكن توفير لقاح مصنوع في الخارج للجمهور الإيراني ومتى؟. يقع على عاتق الدولة الإيرانية مسؤولية ضمان إمكانية الحصول على لقاح، وفي القريب العاجل - والتأكد من أنه في أعقاب العام الذي حدث فيه، يثق الناس في مسؤولي الصحة بما يكفي لأخذها.





استمرت حملة التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان المستوطنة في إيران على قدم وساق في عام 2020، بقيادة نشطاء تحلوا بالشجاعة داخل البلاد، وجوقة متزايدة من المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي والمؤسسات الدولية من منظمة العفو الدولية إلى الأمم المتحدة. في الأسبوع الماضي فقط، أصدر الاتحاد الأوروبي بالإجماع تقريبًا قرارًا جديدًا يدين الاعتقالات التعسفية والتعذيب واحتجاز الرهائن السياسيين في الجمهورية الإسلامية. كما أعطى الإعلان للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لمتابعة ما يسمى بعقوبات "ماجنتسكي" ضد الأفراد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، مثل "قضاة شنق" المحاكم الثورية.





جاء ذلك في ختام عام من تفاقم الإفلات من العقاب والوحشية من جانب النظام الإيراني. بدأ العام باحتجاز جماعي لمئات المواطنين الإيرانيين والنشطاء المدنيين لمشاركتهم في احتجاجات نوفمبر 2019. العديد من هؤلاء الأشخاص، مثل فاطمة دافاند، أم لثلاثة أطفال، سُجنوا بعد محاكمات بالغة الجور وأجبروا على تقديم "اعترافات" كاذبة للتلفزيون الحكومي. وتوفي الشاب نادر مختاري في سبتمبر بعد تعرضه للضرب المبرح في الحجز. وحكمت المحاكم الثورية على أشخاص آخرين بالإعدام، منهم أمير حسين مرادي وسعيد تمجيدي ومحمد رجبي، الذي أثار الحكم في يونيو حملة دولية على وسائل التواصل الاجتماعي أدت إلى تأجيل إعدامهم. في أكتوبر، شارك آلاف الإيرانيين في حملة على تويتر للإدلاء بشهاداتهم ضد الفظائع المرتكبة في بلادهم منذ عام 1979، بما في ذلك مقتل مئات الأشخاص على أيدي قوات الأمن في نوفمبر 2019.





في 12 سبتمبر 2020، أعدم المصارع الإيراني نافيد أفكاري شنقًا في سجن عادل آباد بشيراز، ما أثار موجة غضب عالمية. تم القبض على نافيد وشقيقيه وحيد وحبيب، اللذين حكم على كل منهما بالسجن لمدة 54 و 27 عامًا، في سبتمبر 2018 لمشاركتهم في الاحتجاجات وتعذيبهم للإدلاء باعترافات كاذبة. وأثارت القضية إدانة من جميع الجهات بما في ذلك الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وتحالف من السياسيين السويديين واللجنة الأولمبية الدولية، وأثارت تدقيقًا جديدًا في الفظائع التي يرتكبها النظام الإيراني ضد الأبرياء. استمر النشطاء الآخرون الذين قُبض عليهم قبل 2020 في مواجهة سوء المعاملة هذا العام. على سبيل المثال، حُرمت المدافعة عن حقوق المرأة صبا كرد أفشاري من الحق في إعادة المحاكمة في نوفمبر، بعد أن حُكم عليها بالسجن لمدة 24 عامًا لخلعها حجابها، بينما تم استدعاء ثلاثة أعضاء بارزين في جمعية الكتاب الإيرانيين إلى السجن في سبتمبر لبدء المحاكمة. يقضي 18 عامًا تراكميًا خلف القضبان، على الرغم من وباء فيروس كورونا المستمر. وشهد العام أيضًا بعض الاتجاهات الجديدة المثيرة للقلق في مساس النظام بحقوق الإنسان، بما في ذلك نقل السجناء السياسيين إلى مصحات مجنون كشكل من أشكال "العقاب"، وزيادة مراقبة المحامين الإيرانيين.





في الوقت نفسه، واصل النشطاء والمدافعون عن حقوق الإنسان في إيران الإلهام من أجل التغيير بشجاعتهم وصمودهم. أُطلق سراح نرجس محمدي الناشطة المناهضة لعقوبة الإعدام من السجن في أكتوبر، وفي أول مقابلة لها بعد إطلاق سراحها مع موقع "إيران واير" المستقل، أعلنت أنها ستستمر في القتال لأن "النضال والمقاومة هما مساري في الحياة". تم توثيق الحياة المهنية الرائعة لنسرين ستوده، محامية حقوق الإنسان التي تواجه 34 عامًا في السجن لدفاعها عن المتظاهرين السلميين في إيران، في فيلم روائي عرض لأول مرة في نوفمبر ولفت الانتباه مجددًا إلى القضية في جميع أنحاء العالم. جاء ذلك بعد أشهر من إضراب ستوده عن الطعام احتجاجًا على الأوضاع في سجن إيفين. في يوليو، نشرت إيران واير أيضًا مذكرات سجن سبيده جوليان، وهي ناشطة في مجال حقوق العمال سُجنت لتوثيقها الاحتجاجات في مصنع قصب السكر هفت-تبه. قبل الإطلاق الرقمي لمذكراتها باللغة الإنجليزية، والذي حضره ممثلون عن "فرونت لاين ديفندرز"، و"هيومن رايتس ووتش" والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحقوق الثقافية، تمكنت ستوده من نقل رسالة إلى "إيران واير" من سجن إيفين. قالت: "بالنسبة لي السجن يعني استمرار احتجاجي ومقاومتي لهذا النظام".





كما استمر استهداف إيران للمزدوجي الجنسية في عام 2020. وعلى الرغم من إطلاق سراح المواطنة الإيرانية البريطانية نازانين زاجاري راتكليف مؤقتًا من السجن في مارس بسبب الوباء، إلا أنها لا تزال قيد الإقامة الجبرية في منزل والديها، حيث تواصل السلطات احتجازها كرهينة و استخدامها كورقة مساومة ضد المملكة المتحدة. في ديسمبر، حُكم على عالم الأنثروبولوجيا الإيراني البريطاني كميل أحمدي بالسجن ثماني سنوات بتهم ملفقة تتعلق بمنشوراته العلمية. في نوفمبر، أُطلق سراح الأكاديمية البريطانية الأسترالية كايلي مور جيلبرت بعد عامين من الاحتجاز في صفقة تبادل سجناء. لكن المخاوف تتصاعد بالنسبة لخبير الإغاثة الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي ، الذي يواجه عقوبة الإعدام وقيل له في ديسمبر إن إعدامه وشيك.





في عام 2020، تراجعت إيران ثلاثة مراكز في مؤشر حرية الصحافة العالمي لمنظمة مراسلون بلا حدود، وهي الآن في المرتبة 173 من أصل 180 دولة. أدى الوضع السياسي غير المستقر في بداية العام، والذي تفاقم بعد أن أسقط الحرس الثوري طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية في 8 يناير، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 178 شخصًا، إلى حملات قمع متتالية من قبل النظام الإسلامي على وسائل الإعلام الرئيسية ووسائل التواصل الاجتماعي. ووقعت سلسلة من المداهمات على منازل الصحفيين في جميع أنحاء إيران، حيث صادرت السلطات أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية الخاصة بالمراسلين وممتلكاتهم الشخصية الأخرى.





ثم جاء تفشي فيروس كورونا، حيث بذلت السلطات والحرس الثوري جهودًا متواصلة لقمع الإبلاغ الدقيق عن الوباء. منذ منتصف فبراير، تعرض الصحفيون للتهديد والمضايقة عبر الهاتف من قبل الشرطة الإلكترونية الإيرانية، حيث قدمت وزارة الصحة شكاوى ضدهم وفي النهاية حظرت نشر أي معلومات حول فيروس كورونا لم توافق عليها. في مارس، أعلن المدعي العام الإيراني أنه سيتم التعامل مع المنشورات غير المصرح بها على أنها هجوم على الأمن القومي. بحلول خريف 2020، قيل إن حوالي 6000 شخص قد تم اعتقالهم على أساس تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي وحدها. أعاقت هذه الرقابة الفهم العام للوضع كورونا في إيران وأعاقت التحليل الدقيق والواقعي من قبل الخبراء في وقت حرج.





طوال عام 2020، واجه الصحفيون والنشطاء والكتاب الاعتقال والملاحقة بسبب مشاركتهم العلنية في القضايا التي يحظرها النظام. في أواخر أبريل، قُبض على مدير قناة تليجرام التابعة لوكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا) لنشره رسم كاريكاتوري عن الطب التقليدي. تم اعتقال ثمانية صحفيين في أقل من شهر في نوفمبر - ديسمبر 2020، بمن فيهم المصوّرة نيجار مسعودي، على ما يبدو بسبب صورها للنساء اللائي تعرضن لهجمات بالحمض، وحامد بورمند ، الصحفي الرياضي الذي كتب انتقادات لصاحب مصنع محلي. حتى المنشورات التي تبدو غير ضارة من قبل المبدعين الإيرانيين أثارت غضب النظام: تم القبض على بطل الباركور علي رضا جلباجي في مايو بعد ظهوره في فيديو دعائي يقبّل امرأة على سطح أحد المنازل، والمراهقة على إنستجرام سحر طبار، التي اكتسبت سمعة سيئة على الإنترنت بسببها. حُكم على صور سيلفي لمكياج "الزومبي" بالسجن 10 سنوات في ديسمبر بتهمة "الفساد".





في 12 ديسمبر، أعدم النظام الإيراني روح الله زم. كان الصحفي المنشق، وهو أب لطفلين في المنفى، والذي كان يدير قناة "آمد نيوز'' على تليجرام، قد استدرج من فرنسا إلى العراق في أكتوبر الماضي، حيث اعتقله الحرس الثوري الإيراني وأعاده إلى إيران. سُجن زم وتعرض للتعذيب وأُجبر على الإدلاء باعتراف على التلفزيون الحكومي الإيراني قبل أن تحكم عليه محكمة الثورة بالإعدام في يونيو 2020 في 13 تهمة منفصلة. أرعبت القضية المجتمع الدولي وركزت الانتباه مرة أخرى على معاملة الجمهورية الإسلامية الجنائية لمنتقديها، في الداخل والخارج. في أعقاب ذلك مباشرة، أفاد صحفيو "بي بي سي" بتلقيهم تهديدات بالقتل ومضايقات من مصادر إيرانية، مما دفع الأمم المتحدة إلى التدخل.





المرشد علي خامنئي





يتمتع المرشد الإيراني بسلطة تنفيذية هائلة وسلطة صنع القرار، ناهيك عن نفوذه في المجال الثقافي. لأن مبدأ ولاية الفقيه المذهبي، الذي يدعم الحكم في إيران، يتمتع "آية الله" علي خامنئي بسلطة تحديد السياسة في الجمهورية الإسلامية وفرض التغييرات أو الفيتو. بصفته أعلى سلطة دينية في البلاد، كان من الممكن أن تكون قيادته محورية في عام 2020، حيث كانت البلاد تترنح في وجه الصدمة والحزن والفقدان وسط وباء واسع النطاق.





بدلًا من ذلك ، على مدار عام 2020، كانت هناك كل الدلائل على أن المرشد الأعلى لم يفقد قبضته على السلطة فحسب، بل على الواقع. منذ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في 3 يناير، ومنذ ظهور أولى إشارات التحذير من وصول كورونا إلى إيران، بدا أن خامنئي في تراجع مستمر عن الحياة العامة وإلقاء الخطابات. غالبًا ما كان المرشد قيد الحجر الصحي في المنزل على مدار العام، في خطاباته النادرة بشكل متزايد والتي تشرح الشؤون الإيرانية، غالبًا ما وصف العكس تمامًا للوضع الفعلي.





بدأ الأمر في وقت مبكر من يوم 17 يناير، عندما أدى خامنئي صلاة الجمعة في إيران لأول مرة منذ ثماني سنوات، واستخدم هذه المناسبة للإدعاء بأن كارثة رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية 752 قد "اختلقها" "التلفزيون البريطاني والإذاعة الأمريكية". ثم في الأشهر الأولى من الوباء لم يشجع خامنئي الإيرانيين على اتخاذ الاحتياطات الصحية فحسب، بل روج بنشاط للمعلومات المضللة. في اليوم التالي للانتخابات البرلمانية الإيرانية في فبراير، أعلن خامنئي أن فيروس كورونا قد تم تضخيمه من قبل المنظمات الإعلامية "المعادية" لاثناء الإيرانيين عن التصويت. في مارس ، كتب بعد ذلك إلى رئيس أركان القوات المسلحة يشير إلى أن كورونا كان عملًا من أعمال الحرب البيولوجية، قبل خطاب النوروز يوم الأحد، 22 مارس حيث ادعى بأن الفيروس تم تصنيعه من قبل الولايات المتحدة "خاصة للإيرانيين، باستخدام المعرفة الجينية الإيرانية المكتسبة من مختلف الوسائل ". تم الاستشهاد بهذا الخيال في محاولة لإضفاء الطابع الأمني ​​على الوباء وصرف الانتباه عن فشل الحكومة الذريع في السيطرة على انتشار فيروس كورونا.





واصل المرشد الإيراني أيضًا الترويج لفكرة "اقتصاد المقاومة" الانعزالي لإيران، الذي ينكر حقيقة أن أزمة الدجاج الإيرانية هذا الخريف أظهرت أنه بحكم تضاريسها، تعتمد إيران على الدول الأخرى للحصول على الأمن الغذائي. الأمان. حافظ خامنئي أيضًا على خطه العدائي ضد "أعداء" إيران المفترضين ، مستخدمًا جدل شارلي إبدو في فرنسا كفرصة أخرى للترويج لإنكار الهولوكوست والإصرار بعد فوز جو بايدن الانتخابي في أمريكا على أن 'العداء' ضد الولايات المتحدة سيستمر - حتى مع ترحيب مسؤولون إيرانيون آخرون ضمنيا بأنباء فوز الرئيس الجديد المنتخب، جو بايدن. كما أعرب في نوفمبر عن رغبته في أن يخلف 'شاب ثوري' حسن روحاني في منصب الرئيس العام المقبل. باختصار، أمضى المرشد الأعلى معظم مظاهره العلنية المتضائلة هذا العام في العودة إلى أجندة ثورية عمرها 40 عامًا ومحاذاة أعداء معلنين، في وقت كانت فيه إيران بحاجة إلى القيادة أكثر من أي وقت مضى.





ومع ذلك، كانت هناك أيضًا علامات على أن المد قد يتحول. ندد مستشار مقرب من "آية الله العظمى" السيستاني، أرفع رجل دين شيعي، بالقتل 'الجبان' لروح الله زم في ديسمبر. طلب رجل الدين المؤثر آية الله محمود أمجد من خامنئي أن يتوب، معلنا مسؤوليته عن كل إراقة الدماء في إيران منذ عام 2009 في هجوم غير مسبوق. كما انتشرت المناقشات حول إمكانية نقل السلطة - من المحتمل إلى نجل خامنئي الثاني، مجتبى خامنئي - في ديسمبر بالنظر إلى فترات الغياب المطولة للمرشد الأعلى في عام 2020.





يوم الجمعة 27 نوفمبر، تلقت إيران صفعة مدوية باغتيال كبير العلماء النووي محسن فخري زادة، في قلب طهران في عملية بدا جليًا أن إسرائيل التي تقف وراءها، والتي أظهرت من جديد هشاشة المنظومة الامنية الإيرانية بعد اغتيال سليماني.





وجاء متقل زادة بعد ذكر اسمه على لسان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 2018، وقال "محسن فخري زادة، تذكروا هذا الاسم جيدًا"، ولم يكن حينها مشهورا بعد داخل إيران.





الأقليات الدينية





طوال عام 2020، دفعت جائحة كورونا العديد من القصص الإخبارية المهمة الأخرى إلى أسفل جدول الأعمال وبعيدًا عن بؤرة الاهتمام، بما في ذلك الظلم المستمر الذي يستمر في التهام المجتمعات. وينطبق هذا على اضطهاد الأقليات الدينية في إيران، والذي - بصرف النظر عن كونه ظالمًا وغير إنساني - منع ملايين الناس من الوصول إلى إمكاناتهم الكاملة في المجتمع الإيراني. في أواخر خريف 2020، أطلقت إيران واير حملة جديدة لتوثيق انتهاكات الأقليات الدينية في إيران: من التمييز ضد المندائيين، إلى رجال الدين الذين يثيرون العداء ضد اليرسانيين في نوفمبر، إلى زوجين مسيحيين أجبرا على التخلي عن طفلتهما بالتبني بسبب عقيدتهما. - وإحدى أكثر قصصنا غرابة لعام 2020، حيث تم سحب حلقة من المسلسل التلفزيوني الأمريكي المسيحي "VeggieTales"، والتي تعيد سرد قصص من الكتاب المقدس باستخدام خضروات مجسمة، من التلفزيون الحكومي الإيراني وسط اتهامات بـ "التسلل الصهيوني".





كما استمر التمييز الذي ترعاه الدولة ضد أعضاء الطائفة البهائية في إيران في عام 2020. وتم استدعاء ثمانية بهائيين إلى السجن في أكتوبر بسبب عضويتهم في "منظمات غير قانونية" وفي الشهر التالي، تم حظر الطلاب البهائيين المحتملين. من دخول التعليم العالي في البلاد للسنة الأربعين على التوالي. أولئك الذين خاضوا امتحانات القبول بالجامعة الوطنية قوبلوا برسالة الخطأ المألوفة الآن "ملف غير مكتمل" عند تسجيل الدخول لعرض نتائجهم. ثم تم استدعاء حفنة ممن تمكنوا من المرور للاستجواب وطُلب منهم التخلي عن الديانة البهائية للاحتفاظ بأماكنهم. وبعد أيام وبدون سابق إنذار، نهب عناصر الأمن منازل عشرات البهائيين وصادروا أجهزة الكمبيوتر والهواتف والنقود والكتب الدينية وبطاقات الهوية.





يقول "إيران واير" إن هذه الأعمال لها عواقب على إيران. موجة تلو موجة من الهجرة من قبل محترفين مهرة من الأقليات الدينية حدثت منذ عام 1979. وقد قتل النظام الإيرانيون الآخرين، الذين ربما كان لديهم الكثير ليقدموه. وأطلق الموقع على عام 2020 في إيران عام الإفلات من العقاب والشجاعة والوباء.