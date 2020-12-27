أحمد موسى عن محاكمة محمود عزت: الإخواني خائن بطبعه

قال الإعلامي أحمد موسى إن أمر إحالة الإرهابي محمود عزت يؤكد عقيدة الخيانة الإخوانية، فهم خونة لأوطانهم ودينهم، ولا ينتمون إلا للجماعة فقط.





وأضاف موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الإخواني خائن بطبعه ومجرم يبيع البلد والدين، من أجل الجماعة، فلم يتحدثوا عن الدين ولكن حديثهم عن نصرة الجماعة فقط.





وتابع أن القصاص سيتم من الإرهابي الذي يعد عارًا على مصر والإعدام قليل عليه تآمر مع حزب الله وحماس والحرس الثوري على إسقاط مصر.





وأجلت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة، مُحاكمة القيادي الإخواني محمود عزت، لجلسة 26 يناير، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.





وشمل القرار ضم صورة رسمية من محضر جلسة إعادة محاكمة متهمين آخرين، والرقم القومي للمُتهم، مع طلب مسئول نشاط الإخوان بقطاع الأمن الوطني.