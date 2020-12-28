بعد وفاة طبيب جديد بـ كورونا.. ارتفاع شهداء الجيش الأبيض بالدقهلية لـ 52

نعت نقابة أطباء الدقهلية فى بيان، الدكتور عاطف عزت، استشاري الأمراض العصبية والنفسية بالمنصورة والسنبلاوين الذي تُوفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.





وكان الطبيب أصيب بفيروس كورونا منذ عدة أيام، وتم إعطاؤه بروتوكول العلاج اللازم، إلا أن حالته ساءت وتدهورت أكثر رغم تلقيه العلاج، وتوفي متأثرا بإصابته.





ومن جانبه، قال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إنه بوفاة الطبيب يصبح عدد الشهداء من الأطباء بالدقهلية ٥٢ في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتمت إضافته لقائمة الشرف التي تضم جميع شهداء النقابة في معركة كورونا والتي تم إعلانها من قبل النقابة لتخليد أسمائهم في لوحة الشرف.