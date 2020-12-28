عميد صيدلة عين شمس: سيتم قبول جميع الأعذار الطبية بامتحانات الفصل الدراسي الأول

قال الدكتور خالد أبو شنب عميد كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، إن الكلية ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية بامتحانات الفصل الدراسي الأول مع الالتزام التام بعملية التباعد الاجتماعي وإلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات.

وأضاف عميد كلية صيدلة عين شمس لـ صدي البلد، أنه سوف يتم قبول جميع الأعذار الطبية بامتحانات الفصل الدراسي الاول هذا العام نظرا لجائحة كورونا، مشيرا إلى أنه لم يتم اكتشاف أي حالات كورونا بين الطلاب حتي الآن.





وأكد خالد أبو شنب، أن الكلية اعتمدت علي ٦٠٪ ؜من الامتخانات الإلكترونية خلال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الاول، لتقليل اعداد الطلاب داخل الكلية .

وأشار إلي أن الطلاب المرضي أو المخالطين لمريض كورونا بمسحة إيجابية، أو من يشعر بأي عرض يسمح له بإعادة امتحانات الفصل الدراسي الأول مرة ثانية وتم قبول جميع الأعذار الطبية وإعادة الامتحانات لهم بعد فترة وتحديد جدول ولكن بعد امتحانات الفصل الدراسي الاول .





وأكد عميد كلية الصيدلة أنه حرصًا على صحة وسلامة طلاب الكلية وتنفيذا لعملية التباعد الاجتماعي تم عمل خيمة مقسمة لعدة ممرات يمر بها الطالب بمفرده لقياس درجة حرارته قبل دخول لجنة الامتحان، كما حرصت إدارة الكلية على عدم تجمع الطلاب قبل وبعد الامتحانات، بالإضافة إلى عدم السماح للطلاب بتبادل أدواتهم خلال الامتحان منعا لانتشار العدوى، مع توفير الكمامات للطلاب لارتدائها طوال فترة أداء الامتحان، وتعقيم كل لجان الامتحانات .

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وتابع أبو شنب إلى أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات



