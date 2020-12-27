جامعة حلوان: ٧ أهداف أساسية ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة.. تفاصيل

شهدت جامعة حلوان توقيع وتسليم عقود مشروعات الدورة الرابعة من الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان ، لتحقيق رؤية مصر 2030 .





شملت الدورة الرابعة من الخطة الاستراتيحية لجامعة حلوان للتطوير على عدة اهداف وهى :

- استحداث برامج أكاديمية .

- تطوير المعامل والمختبرات .

- تأهيل البنية التحتية .

- تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص .

- تنمية الابتكارات .

- إنشاء الحاضنات التكنولوجية .

- تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يدعم التحول الرقمى لجامعة حلوان .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .



