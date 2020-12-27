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تعليم

جامعة حلوان: ٧ أهداف أساسية ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة.. تفاصيل

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:23 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
شهدت جامعة حلوان توقيع وتسليم عقود مشروعات الدورة الرابعة من الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان ، لتحقيق رؤية مصر 2030 . 

 شملت الدورة الرابعة من الخطة الاستراتيحية لجامعة حلوان للتطوير على عدة اهداف وهى  : 
- استحداث برامج أكاديمية . 
- تطوير المعامل والمختبرات .
- تأهيل البنية التحتية  .
- تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص .
- تنمية الابتكارات . 
- إنشاء الحاضنات التكنولوجية .
- تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يدعم التحول الرقمى لجامعة حلوان . 
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .

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