جامعة حلوان: ٧ أهداف أساسية ضمن الخطة الاستراتيجية الجديدة.. تفاصيل

شهدت جامعة حلوان توقيع وتسليم عقود مشروعات الدورة الرابعة من الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان ، لتحقيق رؤية مصر 2030 .
شملت الدورة الرابعة من الخطة الاستراتيحية لجامعة حلوان للتطوير على عدة اهداف وهى :
- استحداث برامج أكاديمية .
- تطوير المعامل والمختبرات .
- تأهيل البنية التحتية .
- تطوير الوحدات ذات الطابع الخاص .
- تنمية الابتكارات .
- إنشاء الحاضنات التكنولوجية .
- تطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما يدعم التحول الرقمى لجامعة حلوان .
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .