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جمال شعبان: بشائر اختفاء فيروس كورونا بدأت تظهر.. فيديو

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:23 م
جمال شعبان
جمال شعبان
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حمزة شعيب
أكد الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، أن بشائر اختفاء فيروس كورونا بدأت تظهر مع التوصل لإنتاج عدد من اللقاحات.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، ويذاع على قناة صدى البلد، أنه يميل إلى اللقاح الصيني لأن إنتاجه تم بالطريقة التقليدية، وتم تجربته في المنطقة العربية، وتحديدًا في الإمارات عندما حصل عليه 30 ألف شخص هناك.

ولفت الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب السابق، إلى أن هناك صعوبة في تقنية نقل لقاح فايزر داخل مصر لكونه يحتاج لدرجة حرارة أقل من 70تحت الصفر.

وأكد أن فعالية لقاح أسترا زينيكا تصل إلى 99 و100% في الحالات الشديدة، مؤكدا أن اللقاح للوقاية وليس للعلاج، وأنه لا يؤثر على المصابين حاليًا بالفيروس.

وأوضح شعبان، أن الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد واسعة الانتشار ونسبة الوفيات والإصابات بها عالية، وأنها تصيب العائلة أو الأسرة بأكملها، ولكنها ليست بالخطورة التي يتخيلها البعض.
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