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كريم حواش:أطمح لأن أكون مستر أولمبيا للمحترفين خلال الفترة المقبلة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:32 ص
كريم حواش، الحاصل
كريم حواش، الحاصل على جائزة مستر أولمبيا 2020
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محمد حليم قنديل
قال كريم حواش، الحاصل على جائزة مستر أولمبيا 2020 للهواة، إنه حصل عليها بعد تدريب لمدة عام، موضحا أن البطولة كانت على مستوى العالم كله وليس على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن الفارق بين بطولته وبطولة «بيج رامي»، أن فئة الجسم والحجم وطريقة التحكيم مختلفة تماما في اللعبة بينه وبين بيج رامي. 

وأضاف «حواش»، خلال لقاء عبر «سكايب»، في برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON» مع الإعلامية لميس الحديدي، أنه بدأ في مصارعة الهواة في مصر منذ صغره، وحصل على بطولات كثيرة في مصر، وحصل على مركز خامس في بطولة العالم 2012، وخاض بعدها البطولة العربية ونجح في الفوز على منافس جزائري اعتزل بعد تلك المباراة، وأصبح رقم 1 في فريق مصارعة الهواة، ولكنه تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ودخل بعدها في مشاكل مع اتحاد المصارعة، وطلب من الاتحاد مساعدته من أجل أن يعود في وقت سريع ولكنه أخذ وقتا كبيرا بعدما وافقوا على عمل العملية الجراحية، ورفضوا عمل العلاج الطبيعي له، وقام به على نفقته الخاصة. 

وتابع البطل المصري أنه كان من أسرة متوسطة وكان من الصعب أن يقوم بعمل علاج طبيعي والعملية الجراحية على نفقته الخاصة، لذلك قرر أن يعمل إلى جانب الكلية التي يتواجد فيها من أجل أن يؤهل نفسه قدر المستطاع. 

وأردف أنه عقب التأهيل والعملية الجراحية، شعر أن الظروف كانت صعبة جدًا مع اتحاد المصارعة في مصر، وشعر أنهم يحاربوه، ولذلك قرر السفر إلى أمريكا، وكان من الصعب أن يواصل لعب المصارعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ يتخصص في اللياقة البدنية ونجح فيها بشكل كبير، وجاءت له وظيفة حكومية تتعلق باللياقة البدنية. 

وواصل أنه يطمح لأن يكون مستر أولمبيا للمحترفين خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيعمل عليه مع مدربه الخاص خلال الفترة المقبلة.
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