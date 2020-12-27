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توك شو

انزل شوف الناس.. عمرو أديب يوجه رسالة لرئيس الوزراء

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:31 م
مصطفى مدبولي، رئيس
مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء
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إسراء صبري
طالب الإعلامي عمرو أديب، الحكومة، بالتشديد في تطبيق عقوبات كورونا، قائلًا "عايز حد يراقب اللي بيراقب الناس.. ممكن نراقب تطبيق العواقب على المحلات المخالفة".

وقال "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، "بطالب رئيس الوزراء بالنزول إلى شارع 26 يوليو بالزمالك، انزل كافيهات التجمع وأكتوبر والمهندسين وشوف التباعد بين الناس".

وتابع "عايزين نراقب اللي بيقراب عشان اللي بيراقب احيانا بيكون حنين.. أرجوك هو شهر مش عايزين نضيع اللي بنعمله".

وأكد "موضوع الاعتماد على وعي المصريين انتحر في دماغي".

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