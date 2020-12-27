«بمجهود قليل ممكن تنقذوا حياة إنسان».. رامي رضوان يشارك متابعيه صور تبرعه ببلازما الدم

شارك الإعلامي رامي رضوان مجموعة صور اثناء تبرعه ببلازما الدم لعلاج المصابين خاصة بعد تعافيه مؤخرا من فيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الشخصي لموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق رامي رضوان، قائلا:" تخيلوا بمجهود قليل ممكن تنقذوا حياة إنسان. طالما ربنا كرمنا بالشفاء..ليه مانحاولش نساعد غيرنا. تشرفت بتواصل المحترم الدكتور إيهاب سراج الدين مدير عام خدمات نقل الدم القومية..وعلى الفور توجهت للمركز القومي لنقل الدم للتبرع ببلازما المتعافين لعل وعسى ربنا يكرمني وأكون سبب في تعافي الأخرين."

وأضاف رامي رضوان، قائلا: " وأدعو كل متعافي أن يتبرع لإنقاذ الغير. شكرا د. إيهاب والفريق المحترم المحترف بالمركز. ربنا يقدرنا على مساعدة غيرنا دايما".

وأنهي رضوان بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وانهالت التعليقات حول احترامهم له وموقفه الجميل اتجاه الغير.

وكان قد أعلن الإعلامي رامي رضوان، شفائه من فيروس كورونا المستجد، بعد إجراء مسحة طبية وتبين أنها سلبية.

وقال رضوان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الرضا والدعاء والعلم مفاتيح الشفاء بإذن الله من أي علل، متابعا: "مش قلتلكم هخلص عليه بس الحقيقة مش جدعنة مني".

ووجه رضوان الشكر للجميع على مشاعرهم بعد إصابته بفيروس كورونا قائلا "انا الحمد لله بخير و زي الفل ربنا كرمني من واسع ولكل من سأل ولكل من أكرمني برسائل تشجيع للعودة راجع لحضراتكم بإذن الله يوم الأربعاء في مساء DMC".

وتابع: "يارب اللهم باعد بين الجميع وأي عليل و مكروه وأكتب اللهم الشفاء العاجل لكل مريض و أنعم على كل إنسان بالرضا والصبر في الشدائد".