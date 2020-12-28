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أخبار العالم

كل من يتحدث «الإنجليزية» مريب.. مئات البريطانيين يكسرون قواعد الحجر الصحي ويثيرون الذعر في سويسرا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:35 ص
مئات السياح البريطانيين
مئات السياح البريطانيين يفرون من كورونا الى التزلج في سويسرا
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على صالح
فر مئات السياح البريطانيين من منتجع التزلج السويسري الراقي فيربير الأسبوع الجاري، مخترقين قواعد الحجر الصحي الموضوعة بأثر رجعي لاحتواء انتشار فيروس كورونا الذي اكتشف لأول مرة في المملكة المتحدة.

وبعد اكتشاف الطفرة الجديدة لـ كوفيد 19 في بريطانيا، أعلنت السلطات السويسرية في 21 ديسمبر، أن جميع الأشخاص الذين وصلوا من المملكة المتحدة منذ 14 ديسمبر سيحتاجون إلى عزل أنفسهم لمدة 10 أيام من تاريخ وصولهم.


وتنطبق قواعد الحجر الصحي الجديدة أيضًا على مئات السياح البريطانيين الذين خططوا لقضاء عطلة عيد الميلاد في فيربير، وهي قرية جبلية تقع في بلدية بانيز في كانتون دو فاليه، والتي أطلق عليها السكان المحليون لقب "لندن الصغيرة" للزوار البريطانيين الذين يشكلون 20٪ من السياح خلال فصل الشتاء النموذجي.

وتمكنت السلطات السويسرية من تعقب 420 زائرًا من المملكة المتحدة ، قيل لهم بالدخول في الحجر الصحي.

ومع ذلك ، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "زوناج تسايتونج" السويسرية ، فر ما لا يقل عن نصف هؤلاء السياح من المنتجع بطريقة "سرية" ، مع إبلاغ البعض لاحقًا إلى فنادقهم من فرنسا.

وقال جان مارك ساندوز، مسؤول الاتصالات في بلدية باجن، "بقي الكثير منهم في الحجر الصحي لمدة يوم قبل الانطلاق تحت جنح الظلام".

ولاحظ العديد من أصحاب الفنادق مغادرة ضيوفهم البريطانيين فقط بعد أن فشلوا في الرد على مكالمات غرفهم أو تركوا وجبات الطعام المودعة خارج غرفهم دون أن يمسها أحد.

وقال ساندوز إنه منذ إلغاء الرحلات الجوية بين سويسرا والمملكة المتحدة منذ يوم الأحد 20 ديسمبر ، لم يتضح في البداية المكان الذي اختفى فيه السائحون. 

واتصل بعض السياح في وقت لاحق بفنادقهم لمعرفة ما إذا كان يتعين عليهم دفع ثمن الليالي التي حجزوها في البداية.

وفي ضوء التقارير التي تفيد بأن البديل الذي اكتشفته المملكة المتحدة كان أكثر قابلية للانتقال بنسبة 70٪ ، أبلغت زونتاج تسايتونج عن "استياء وكراهية الأجانب" ضد السياح البريطانيين في المنتجع الراقي. 

وقالت "أي شخص يتحدث الإنجليزية مريب".

وأضاف ساندوز "كثير من الناس يتم شجبهم ظلمًا واتهامهم بخرق تعليمات الحجر الصحي - فقط بسبب لغتهم".

ونقلت وسائل إعلام سويسرية عن امرأة مسنة من لندن عزلت بنفسها في منزلها الثاني في فيربير ، قائلة: "ظللت لمدة أيام تحت الشك العام، كان موقف لا يطاق".

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